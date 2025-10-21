Momentul în care sabotorii ucraineni au fost prinși în București. Atentatul sângeros a fost planificat de Rusia

Momentul în care sabotorii ucraineni au fost prinși în București. Foto: DIICOT

Operaţiune fără precedent în România. Serviciul Român de Informaţii împreună cu toate structurile de forţă au dejucat un atentat sângeros pe teritoriul României. Doi sabotori ucraineni care lucrau pentru serviciile de informaţii ale Federaţiei Ruse au fost capturaţi şi arestaţi la Bucureşti. Aceştia plasaseră în interiorul celei mai mari firme de coletărie ucraineană mai multe pachete cu explozibil pe care le puteau detona de la distanţă.

Momentul în care cei doi tineri ucraineni sunt săltaţi de ofiţeri ai Serviciului Român de Informaţii a fost surprins şi în trafic la vremea respectivă. 15 octombrie, ora 20.

Vadym Shcherbakov şi Bogdan Filipchuk au fost capturaţi în Bucureşti, după ce şi-au îndeplinit misiunea, coordonată de ofiţeri de informaţii ai Federaţiei Ruse, spune SRI.

Coletele au fost depuse la sediul din Capitală al celei mai mari firme de curierat ucrainene. În interior se aflau dispozitive incendiare care ar fi fost manipulate aşa încât să fie detonate de la distanţă.

Operaţiunea a fost una de amploare în care au fost implicate mai multe structuri şi servicii secrete.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din vestul europei, precum Polonia, republica Moldova, ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse.

Cei doi sabotori veniseră din Polonia, unde lucrau la cel mai mare serviciu de coletărie ucrainean. Acolo au fost săltate 55 de persoane. Printre cei reţinuţi, un alt cetăţean ucrainean.

„Conform acestui modus operandi, despre care am vorbit de mai multe ori, rușii caută adesea cetățeni ucraineni pro-ruși, de exemplu, care se pun la dispoziția serviciilor secrete ruse”, a declarat premierul polonez Donald Tusk.

„Lucra într-un depozit ca magazioner, alături de doi colegi ai săi, tot ucraineni. Din primele informații rezultă că au creat un fel de rută prin care urmau să trimită materiale explozive prin Polonia și România spre Ucraina. Acest tânăr ucrainean de 21 de ani a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Ceilalți doi colegi ai lui, care plecaseră spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a explicat purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale poloneze.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: Se urmăreşte în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei prin încercarea de afectare a celei mai extinse structuri de curierat ucraineană, care asigură conectarea milioanelor de ucraineni plecaţi din ţară cu cei rămaşi acasă.

​Firma de curierat are sediul in centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Unirii, la parterul unui bloc locuit de sute de persoane. În cazul în care cei doi cetățeni ucraineni ar fi reușit să detoneze dispozitivele, am fi vorbit despre foarte multe victime.

Locatar: Acum două săptămâni, în spate, unde vin coletele, cu maşinile de Ucraina, au adus un scanner mobil. Şi noi ne-am făcut probleme, pentru că scannerul îl aduci numai în condiţii deosebite. Şi am vorbit cu preşedintele de bloc să anunţăm autorităţile să vină să vadă ce e aici. Văd că a dispărut acel scanner.

Vadym Shcherbakov şi Bogdan Filipchuk au fost arestaţi pe 16 octombrie de Curtea de Apel Bucureşti, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.