Momentul în care un consilier USR bate mai mulți copii, într-un hotel: „Păi să nu pot să dorm din cauza voastră, mă?”

În vârstă de 42 de ani, Daniel Aron Meze este consilier local în Florești, județul Cluj. Foto: Facebook & AS TV Bistrița

Au apărut imagini cu momentul în care un consilier USR din Deva dă buzna peste mai mulți elevi în camera de hotel şi îi ia la bătaie pentru că făceau gălăgie. Părinții adolescenților aflați în excursie au acuzat la Poliție că un băiat a fost strâns de gât. În consecință, consilierul USR s-a ales cu dosar penal și s-a scuzat pe Facebook pentru incidentul pe care-l descrie drept „regretabil”.

Atenție, imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

În vârstă de 42 de ani, Daniel Aron Meze este consilier local în Florești, o comună de lângă Cluj-Napoca. Iar în noaptea de 21 spre 22 octombrie el a fost protagonistul unui episod violent, într-un hotel din Deva, în care a fost cazat.

Nemulţumit de zgomotele pe care le făceau câţiva elevi din Bistrița-Năsăud, aflați în excursie la Deva, politicianul a mers la uşa acestora în jurul orei 01:30.

În faţa poliţiştilor, cei patru copii care au fost au fost agresaţi fizic au povestit că, după ce au deschis uşa camerei de hotel, Daniel Aron Meze a început să-i lovească cu palmele şi cu pumnii.

Alertată de strigăte, diriginta copiilor a sunat la serviciul unic de urgenţă 112.

Politicianul le-a spus anchetatorilor că i-a lovit pe copiii de 15 ani, întrucât l-au deranjat cu gălăgia pe care o făceau.