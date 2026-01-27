Răzvan Lucescu, despre tragedia din Timiş în care au murit suporteri ai echipei PAOK: "Tristeţea este imensă"

Cei 7 morți din Timiș erau fani greci ai PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Sursa colaj foto: Getty Images & captură video Antena 3 CNN

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a transmis marţi seara, în exlusivitate, la Antena 3 CNN, un mesaj emoţionant în urma accidentului din judeţul Timiş, soldat cu moartea a şapte suporteri ai echipei de care el se ocupă. Potrivit declaraţiilor sale, toţi cei care susţin clubul de fotbal PAOK Salonic se consideră o familie uriaşă. Doi dintre cetăţenii greci răniţi în urma impactului devastator sunt trataţi la Spitalul Clinic Judeţean din Timişoara, potrivit Agerpres.

Răzvan Lucescu, primele declaraţii despre accidentul în care au murit 7 suporteri ai echipei PAOK Salonic

Antrenor la echipa PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a precizat pentru Antena 3 CNN că el şi ceilalţi reprezentanţi ai clubului de fotbal sunt cu sufletul alături de rudele celor care au murit în carnagiul care a avut loc azi, pe drumul E70, în apropierea localităţii Lugojel, aflată în judeţul Timiş.

Microbuzul cu suporteri greci a intrat în coliziune cu un camion, rezultând moartea a șase suporteri și a șoferului microbuzului. Cu toţii ar fi trebuit să ajungă la Lyon, Franţa, pentru meciul de joi din Europa League.

"Toţi cei care susţin PAOK se consideră o familie, o familie imensă, iar când apar astfel de situaţii şi, cu atât mai mult, o tragedie ca cea de astăzi, emoţional, se resimte enorm. Se trăieşte la cote maxime, tristeţea este imensă.

Îmi dau seama că, pe lângă trăirile acestor oameni, pe lângă trăirile suporterilor, care se consideră ca şi rude, există familiile... Nu vreau să mă gândesc şi îmi pare atât de rău de ceea ce trăiesc ei în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei", a declarat Răzvan Lucescu, antrenor Paok Salonic, pentru Antena 3 CNN.

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, se declară șocat de carnagiul care a avut loc pe un drum din România şi în care şi-au pierdut viaţa şapte suporteri ai echipei PAOK Salonic.

Doi dintre cetăţenii greci răniţi în accident, internaţi la Spitalul Judeţean Timişoara

Doi dintre cetăţenii greci, care au supravieţuit impactului devastator, sunt trataţi de chirurgii Spitalului Clinic Judeţean din Timişoara.

"Unul dintre ei a ajuns şi este în evaluări, în serviciul de chirurgie al spitalului. Pe celălalt îl aşteptăm să ajungă şi imediat va intra în serviciul de chirurgie", a declarat pentru Agerpres, marţi seara, managerul Spitalului Judeţean, dr. Dorel Săndesc.

Cei doi pacienţi fac parte din grupul celor trei cetăţeni greci care au fost răniţi în accidentul în care a fost implicat microbuzul în care se aflau.

Unul dintre cei trei este în stare bună, iar ceilalţi doi au traumatisme la coloană.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat marţi după-amiaza, la Antena 3 CNN, care ar fi principalele cauze ale producerii tragediei de pe E70, pe raza județului Timiș. Ipoteza sinuciderii a fost exclusă de specialist.

Momentul accidentului tragic din Timiș, de pe drumul E70, în care au murit șapte oameni, a fost surprins de camera de bord a unui TIR.