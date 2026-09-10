Motorina şi benzina s-au scumpit din nou în întreaga ţară. Bucureştiul are printre cele mai ridicate preţuri la pompă

Motorina şi benzina s-au scumpit din nou în întreaga ţară. Sursa foto: Getty Images

Motorina şi benzina care se vând la pompă, în România, s-au scumpit joi din nou. Majorările sunt de câţiva bani, însă indică un trend după ce preţul petrolul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni. Motorina standard costă, la unele staţii din Bucureşti, 10,28 lei/litru, după ce miercuri se comercializa cu 10,19 lei/litru. Benzina standard se vinde, pe 10 septembrie, cu 9,78 lei/litru, o majorare de 0,05 lei, notează Peco Online.

La unele staţii din Cluj-Napoca preţurile sunt sensibil mai mici: motorina standard costă 10,19 lei/litru, iar benzina se vinde cu 9,69 lei/litru. În general, în Iaşi şi Constanţa, carburanţii se vând la preţurile din Bucureşti.

Un litru de GPL se comercializează, în medie naţională, cu 4,65 lei/litru.

Petrolul, la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni

Petrolul Brent, referința globală pentru țiței, a urcat luni la peste 97 de dolari pe baril. Prețurile petrolului au crescut luni, la câteva zile după ce Statele Unite și Iranul au efectuat atacuri reciproce asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz și în zonele adiacente, blocând o rută vitală pentru exportul de petrol într-o situație descrisă de analiști drept un impas letal.

Dar prognoza Goldman Sachs e şi mai sumbră: prețul petrolului ar putea urca până la 120 de dolari pe baril în perioada următoare.