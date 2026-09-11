Motorina şi benzina se scumpesc de la o zi la alta. Singura localitate din România unde carburantul diesel e sub 10 lei pe litru

Motorina şi benzina se scumpesc de la o zi la alta. Sursa foto: Getty Images

Motorina şi benzina s-au scumpit vineri, 11 septembrie. Preţurile de la pompă sunt mai mari cu câţiva bani în comparaţie cu ziua precedentă. Astfel, la unele staţii din Bucureşti, motorina se vinde cu 10,29 lei/litru, iar benzina cu 9,82 lei/litru. Într-o singură localitate din România carburantul diesel se mai comercializează sub pragul de 10 lei pe litru: la Iernut, în Mureş, motorina standard costă 9,99 lei/litru. Toto acolo, benzina standard se vinde cu 9,49 lei/litru, notează Peco Online.

Scumpiri ale carburanţilor se observă şi la Cluj Napoca. În unele staţii, motorina costă 10,26 lei/litru, iar benzina 9,79 lei/litru. Aceste preţuri se găsesc şi la Timişoara.

În Iaşi şi Constanţa, motorina şi benzina se vând aproximativ cu preţurile care se regăsesc, la pompă, şi la Bucureşti.

Bușoi: "Urmărim ce se întâmplă pe piața carburanților"

Prețurile se mențin ridicate, atât în ceea ce privește barilul de petrol, cât și în privința indicelui Platts pentru produsele finale, dar urmărim, alături de ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC, tot ceea ce se întâmplă în piață, ca să ne asigurăm că vorbim de comportamente corecte și nu de situații în care se speculează, a declarat, marți, la finalul ședinței Comandamentului Energetic de la sediul Transelectrica, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

"În ceea ce privește carburanții, sigur că și aici situația se anunță a fi una dificilă și ușor greu de prognozat, pentru că, dacă pe electricitate și pe gaz natural mai avem unele marje, dar depindem de prețurile europene, de piața europeană, în ceea ce privește carburanții, aici marja noastră este cu atât mai mică, pentru că, în ceea ce privește producția de petrol internă, se asigură doar o mică parte din funcționarea rafinăriei OMV Petrom.

În rest, Petromidia funcționează cu petrol din import și, în plus, față de ce producem în România, pe partea de motorină avem nevoie de cantități importante de import. Prețurile se mențin ridicate, atât în ceea ce privește barilul, cât și în ceea ce privește indicele Platts al produselor finale (prețul de referință internațional pentru produsele petroliere rafinate - benzină și motorină, n.r.). Urmărim, alături de ANAF, Consiliul Concurenței și ANPC, tot ceea ce se întâmplă în piață, ca să ne asigurăm că vorbim de comportamente corecte, că vorbim de situații în care nu se speculează aceste prețuri mari și aceste fluctuații care sunt la nivel internațional.

Ministerul de Finanțe a implementat acea prevedere legislativă care obligă la o reducere a accizei. Inițial a fost 20%, apoi s-a atins nivelul maxim de 25%", a afirmat Bușoi, notează Agerpres.