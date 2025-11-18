Incendiul de pe nava cu GPL lovită de ruși a fost stins. 231 de oameni evacuați se întorc la casele lor

4 minute de citit Publicat la 10:04 18 Noi 2025 Modificat la 10:51 18 Noi 2025

Incendiul de pe navă a fost stins / Sursă foto: Serviciile de Urgență ucrainene

Update: Incendiul de pe nava cu GPL lovită de ruși a fost stins, au transmis autoritățile. Cei 231 de oameni evacuați din satul Ceatalchioi se întorc la casele lor.

„Incendiul asupra unei nave civile izbucnit după atacul nocturn asupra portului Ismail din noaptea de 16-17 noiembrie a fost stins.

Situația este sub control.

Sediul operațional își continuă funcționarea. Specialiștii evaluează starea obiectului și determină etapele ulterioare de răspuns. În același timp, portul este în curs de desfășurare pentru eliminarea consecințelor bombardamentelor și restaurării integrale a infrastructurii”, au transmis autoritățile ucrainene.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Nava cu GPL lovită de ruși cu o dronă lângă granița cu România arde în continuare. Oamenii din localitățile Plauru și Ceatalchioi, județul Tulcea, au fost evacuați. Între timp, localnicii din satul Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Armata a mutat vehiculele militare și radarele care interceptează dronele rusești în zona Deltei, ca măsură de precauție.

Nava a fost lovită de o dronă rusească în timpul unui atac asupra Ucrainei luni, 17 noiembrie, în jurul orei 02.00, și a luat foc.

„Din păcate, veștile nu sunt bune. Incendiul continuă să se manifeste la bordul navei. Flacăra se vede chiar și de la aproape doi kilometri distanță. Este încă pericol de explozie, practic, în orice moment se poate produce o deflagrație, motiv pentru care nu este de mirare că autoritățile române, după ce au cooperat cu cele din Ucraina, au decis să evacueze două sate din apropierea frontierei. Vorbim de Ceatalchioi și de Plauru.

Un total de aproximativ 180 de persoane s-au autoevacuat, iar alte 66 au fost evacuate de către forțele de ordine în siguranță. O parte dintre ei, mai exact 51 de persoane, au fost din localitatea Ceatalchioi și 15 din Plauru. O persoană care avea probleme medicale a fost dusă la spital pentru îngrijiri de specialitate, iar o mare parte dintre ceilalți au ajuns în centrele puse la dispoziție de Primăria Tulcea.

Vorbim de căminele studențești și de la licee, acolo unde acești oameni sunt primiți și, de asemenea, beneficiază de toate condițiile necesare și decente de trai în perioada următoare.

Pe de altă parte, în apropierea zonei expuse riscului au rămas în momentul de față doar forțele de intervenție din cadrul ISU, IPJ Vâlcea și IJJ. Din ceea ce știm noi, nici măcar la Primărie, la Ceatalchioi, autoritățile nu mai permit să se ajungă.

Practic, cele două sate sunt închise complet în momentul de față. Traficul naval și rutier în cele două localități a fost sistat încă de ieri de către autorități. În ceea ce privește mijloacele militare, acestea au fost relocate în condiții de siguranță, fără să fie afectată capacitatea de supraveghere și monitorizare a situației în zonă, ne dau asigurări reprezentanții MApN”, a transmis Cătălina Buzoianu, corespondent Anten 3 CNN.

Localnicii din satul Ceatalchioi se pot întoarce acasă

Marți dimineața, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis că localnicii din satul Ceatalchioi se pot întoarce la locuințele lor.

În schimb, riscul rămâne ridicat în Plauru, unde incendiul de pe navă încă nu a fost stins complet.

„Având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea, stadiul actual este următorul:

Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor.

O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de persoanele evacuate și vor oferi sprijin ca cele 231 de persoane din Ceatalchioi să se întoarcă în siguranță la casele lor prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și personal pentru ajutorarea celor în vârstă ori cu nevoi speciale”, a transmis IGSU.

Portul Izmail a fost lovit și săptămâna trecută cu drone

În jurul orei 02:25, localnicii din Tulcea au primit avertizare RO-Alert după atacul rușilor.

La 112 au fost patru apeluri ale unor persoane care cereau informații.

Localnicii spun că atacul a fost masiv și că se auzeau puternic dronele. Nu s-a semnalat prin apeluri că ar fi căzut fragmente de dronă.

Atacul asupra portului Izmail a avut loc de la 23.45 până la 2.50.

Portul Izmail a fost lovit și săptămâna trecută cu drone. La Grindu, la 5 kilometri sud de frontieră au fost găsite marți posibile fragmente de dronă.

„Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale”, a spus ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, după acel atac.

Oana Țoiu a subliniat că aceste atacuri fac parte dintr-o strategie repetitivă a Moscovei: „Aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO”.

Totodată, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE, unde i-au fost prezentate resturi de dronă care au căzut pe teritoriul României.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat luni că nava este încărcată cu aproximativ 4.400 de tone de gaz, iar explozia sa poate avea un impact de 4,5 – 5 km.