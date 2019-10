Nicolae Bănicioiu, absent la audierile în dosarul Colectiv. Familiile victimelor cer să fie adus cu mandat

Fostul ministru al Sănătăţii Nicolae Bănicioiu nu s-a prezentat miercuri la sediul Parchetului General, unde a fost citat pentru a fi audiat ca martor într-un dosar disjuns din "Colectiv", în care se fac cercetări în legătură cu modul de intervenţie a autorităţilor după incendiul din octombrie 2015.



Avocatul Doru Viorel Ursu, care reprezintă familiile victimelor, a declarat că Bănicioiu a invocat motive personale pentru a nu se prezenta la audieri. Apărătorul a anunţat că va cere aducerea cu mandat a fostului ministru al Sănătăţii.



"Astăzi am venit pentru că fusese citat domnul Bănicioiu, care din motive personale nu poate veni. Am solicitat atunci să fie adus cu mandat de aducere, că aşa spune legea. Am garanţia că se va prezenta sau va fi adus. (...) Nu îi comentez gestul domnului Bănicioiu, cred că se manifestă o senzaţie de teamă de câteva săptămâni, pentru că cineva trebuie să răspundă şi nu doi pompieri şi trei artificieri", a spus Doru Viorel Ursu.



El a precizat că a asistat marţi la audierea lui Raed Arafat în acest dosar, fiind întrebat de jurnalişti dacă şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă ar putea fi inculpat în dosar.



"În plângerea făcută şi completată în numele celor 16 familii, eu asta am solicitat. (...) Familiile sunt distruse, dar speranţa a renăscut. Dacă veţi urmări evoluţia, o să vedeţi că probabil vom ajunge în sfârşit la marii responsabili, pentru că e vorba de cum era sistemul românesc pregătit. Eu zic că nu, era un dezastru", a susţinut Doru Viorel Ursu, care a catalogat gestul lui Bănicioiu de a nu se prezenta la Parchet ca fiind unul de "teamă".



În noiembrie 2015, la puţin timp după tragedia de la Colectiv, Nicolae Bănicioiu declara că autorităţile române nu au nevoie de ajutor din străinătate pentru a trata răniţii.



"Nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noştri pot gestiona situaţia. Din Franţa şi Germania, din foarte multe părţi, am primit astfel de solicitări. (...) Momentan, noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noştri pot face faţă cu brio oricărei situaţii", declara Bănicioiu, ministru al Sănătăţii la acea vreme.



Un an mai târziu, în noiembrie 2016, părinţii victimelor au depus o plângere penală la Parchetul General, în care mai mulţi oficiali guvernamentali şi din sistemul de sănătate erau acuzaţi în legătură cu modul în care au intervenit autorităţile după producerea incendiului în clubul Colectiv.



Ulterior, Parchetul General a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în formă agravată, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, privind intervenţia autorităţilor şi acordarea primelor îngrijiri medicale la locul incendiului, respectiv privind asistenţa medicală acordată acestor victime, împrejurările legate de posibile infecţii nosocomiale şi de acţiunile ori inacţiunile funcţionarilor publici în legătură cu transferul persoanelor vătămate la unităţi de spital din străinătate.



În dosarul principal, pe 28 aprilie 2016, au fost trimişi în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea şi Costin Mincu, dar şi fostul primar Cristian Popescu-Piedone.



În urma incendiului din 30 octombrie 2015 din clubul Colectiv, 64 de persoane au murit, iar alte câteva sute au fost rănite