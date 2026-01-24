Nicusor Dan, despre aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump: În primii 3 ani nu trebuie să plătim 1 miliard. Analiza e la MAE

Președintele Nicușor Dan și președintele SUA Donald Trump. Foto: Administrația Prezidențială

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) analizează în prezent dacă România va accepta invitația președintelui SUA de a face parte din așa-numitul Consiliu pentru Pace, a anunțat sâmbătă președintele Nicușor Dan.

„Pentru moment analiza e la MAE pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaționale pe care România le-a semnat”, a spus Nicușor Dan.

Astfel, conform șefului statului român, MAE va analiza „compatibilitatea între modelul de cartă care propus în momentul de față și obligațiile internaționale pe care România și le-a asumat semnînd alte documente, cum ar fi Carta ONU”.

În ceea ce privește taxa de 1 miliard de dolari pe care România ar trebui să o achite pentru a putea deveni membru permanent în Consiliul pentru Pace inițiat de Trump, președintele Nicușor Dan a spus că, momentan, „nu se pune problema” ca România să plătească.

„Legat de miliardul acela, așa cum este propunerea de Cartă în momentul acesta, pentru 3 ani nu se pune problema ca România să plătească. Acele țări care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani și după aia, mai vedem”, a spus președintele României.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că România are posibilitatea de a aloca un miliard de dolari pentru a deveni stat membru permanent în Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, dar fiecare leu alocat pentru un proiect sau altul „trebuie foarte clar justificat de interesul național”. Prim-ministrul a spus că decizia finală privind apartenența la acest Consiliu rămâne la președintele Nicușor Dan, dar că România trebuie să se coordoneze cu țările UE.