Mesajul de condoleanțe transmis de Nicușor Dan, după moartea muncitorului român la Roma

1 minut de citit Publicat la 08:33 04 Noi 2025 Modificat la 08:51 04 Noi 2025

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

Președintele Nicușor Dan a transmis luni dimineața un mesaj de condoleanțe familiei muncitorului român care a murit la Roma, în timpul lucrărilor de renovare a unui turn medieval.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”.

Un muncitor român, care rămăsese blocat 11 ore sub dărâmăturile unui turn prăbuşit la Roma, în Italia, a murit în noaptea de luni spre marți, la spital.

Muncitorul român a suferit un stop cardiac imediat ce a fost urcat în ambulanță. Peste 150 de pompieri au participat la operațiune dramatică de salvare. Soția lui a asistat la operațiune, alături de ambasadoarea României la Roma. Alţi trei bărbaţi tot de naţionalitate română au fost scoşi din turnul prăbuşit.

Tragedia s-a întâmplat în timpul lucrărilor de renovare a turnului medieval. Reacţii au venit inclusiv de la premierul Giorgia Meloni, care a transmis un mesaj de solidaritate. Potrivit presei italiene, muncitorul român mort avea 66 de ani şi era din Suceava. Locuia de mai mulţi ani în Italia alături de familia lui.