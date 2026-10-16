Nicușor Dan, interviu pentru Euronews despre securitatea României: „Apar mereu noi provocări”. Ce spune despre Trump și NATO

4 minute de citit Publicat la 22:27 16 Oct 2026 Modificat la 22:50 16 Oct 2026

Președintele Nicușor Dan. Foto: Getty Images

Președintele Nicușor Dan spune că Marea Neagră va fi cu adevărat sigură abia după încheierea războiului din Ucraina. Într-un interviu acordat Euronews, el a cerut mai mult sprijin din partea NATO în regiune, după seria de atacuri cu drone asupra unor nave comerciale din apropierea coastelor României și Bulgariei.

Nicușor Dan a vorbit pentru Euronews la Bruxelles, unde a participat vineri la summitul liderilor europeni. El s-a declarat optimist că România va primi sprijinul și capabilitățile de care are nevoie pentru a-și întări apărarea în Marea Neagră.

„Sunt foarte optimist că vom avea sprijinul și capabilitățile necesare pentru a fi mai bine protejați, pentru că este o chestiune economică importantă pentru Ucraina și pentru întreaga regiune”, a spus președintele.

Nicușor Dan a amintit că dronele au început să intre tot mai des în spațiul aerian al României în urmă cu aproximativ un an și jumătate și a recunoscut că, la acel moment, țara noastră nu era pregătită pentru astfel de situații.

Acum, spune el, România se confruntă cu o problemă asemănătoare în Marea Neagră: „Trebuie să ne protejăm apele teritoriale”.

Nicușor Dan spune că se bazează în continuare pe sprijinul lui Donald Trump

Președintele României a spus că are încredere că Donald Trump va continua să sprijine atât securitatea din Marea Neagră, cât și rolul României în NATO.

„În ceea ce privește apărarea, cred că este un beneficiu reciproc, pentru că avem o poziție excelentă pentru proiectarea forței către alte părți ale lumii”, a spus Nicușor Dan.

Declarația vine într-o perioadă în care administrația Trump a vorbit despre posibile reduceri de trupe și despre o revizuire a modului în care sunt dispuse forțele americane.

La summitul de la Bruxelles, liderii europeni au discutat despre sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget al Uniunii Europene și deficitul comercial tot mai mare în relația cu China. Situația din Marea Neagră a ajuns însă rapid printre temele importante ale discuțiilor, după atacurile din ultimele zile.

După summit, Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor că Franța a promis „echipamentele necesare” și că vrea să înțeleagă mai bine de ce are nevoie România în Marea Neagră.

„Apar mereu noi provocări, dar, din fericire, România are aliați”, a spus președintele.

România și Bulgaria au cerut mai mult sprijin din partea NATO

Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev s-au întâlnit și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre întărirea securității în regiune. Bulgaria a cerut avioane de luptă și sisteme antidronă. După întâlnire, Mark Rutte a spus că NATO va continua să-și întărească prezența pe flancul estic și să-și dezvolte sistemele de apărare împotriva dronelor.

„NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și postura de descurajare și apărare ori de câte ori va fi nevoie”, a transmis Rutte pe X.

Good meeting with ?? Bulgarian PM @RumenRadevPM and ?? Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

Rusia a atacat în mod repetat porturile ucrainene de la Marea Neagră și de pe Dunăre. Din această cauză, Ucraina a fost nevoită să folosească și alte rute pentru a-și exporta cerealele către Africa și Orientul Mijlociu.

În același timp, navele comerciale care circulă prin zonă au ajuns tot mai expuse.

În cele trei zile dinaintea summitului de la Bruxelles, mai multe nave comerciale au fost avariate de drone în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei. Incidente asemănătoare au avut loc și în săptămâna precedentă.

Cel puțin o navă s-a scufundat săptămâna trecută după un atac cu drone, iar doi membri ai echipajului au murit.

Nici România, nici Bulgaria nu au spus până acum că Rusia se află în mod sigur în spatele acestor atacuri. Rumen Radev a declarat însă că „logica” ar indica Rusia drept beneficiarul unor astfel de incidente.

„Problema este că nu putem demonstra acest lucru”, a spus el.

Zelenski spune că Rusia testează reacția Europei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, după întâlnirea cu liderii europeni, că „nu este nevoie de un război terestru pentru ca o invazie să aibă loc”.

El susține că Rusia încearcă să vadă cum reacționează Europa la astfel de incidente. Zelenski a vorbit atât despre atacurile din Marea Neagră, cât și despre o dronă încărcată cu explozibil găsită pe un aeroport din Leipzig.

„Încălcarea spațiului aerian al unei alte țări este deja o incursiune”, a spus Zelenski. „Am văzut drone care au traversat spațiul aerian și frontierele în România, Polonia și Germania. O astfel de dronă a fost găsită și în Germania. Moldova și Bulgaria au fost, de asemenea, afectate. Se întâmplă foarte multe lucruri în acest moment”, a adăugat el.

Zelenski și alți oficiali ucraineni au acuzat public Rusia pentru unele dintre aceste incidente, inclusiv pentru atacul mortal asupra unei nave care transporta cereale ucrainene în apropierea coastelor Bulgariei.