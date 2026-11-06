Kremlinul spune că nu știe de planul anunțat de Trump pentru pacea în Ucraina și "întreaga Europă"

2 minute de citit Publicat la 16:26 06 Noi 2026 Modificat la 16:26 06 Noi 2026

Președinția rusă a transmis, vineri, că nu știe de "acordul pentru Ucraina, care va afecta întreaga Europă", anunțat mai devreme de Donald Trump. Foto: Getty Images

Kremlinul a transmis, vineri, că nu cunoaște încă propunerile privind "un plan de pace în Ucraina, care va afecta întreaga Europă", anunțate mai devreme de președintele american Donald Trump, care însă nu a dat detalii specifice, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

"Va fi o înțelegere mare. Foarte mare. Nu va afecta doar Ucraina. Aș spune chiar că ar putea afecta întreaga Europă. Va fi o înțelegere mare și frumoasă și toată lumea va fi absolut încântat", a spus Trump, vineri, după întâlnirea avută la Washington cu emisarul rus Kirill Dmitriev.

Kremlinul a abordat pe același ton și consultările desfășurate la Bruxelles între SUA și unele țări europene.

"În ceea ce privește unele idei ale europenilor, nu le-am primit, nu le cunoaștem", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la conferința sa de presă zilnică.

El a admis că, fiind vorba despre "viitorul sistem de securitate" al continentului european, "desigur, fără europeni, această chestiune va fi la un moment dat imposibil" de abordat.

"Prin urmare, este nevoie de discuții cu europenii (...) Dar, așa cum vedem cu toții, deocamdată ei nu sunt capabili nici măcar să decidă cine poate vorbi în numele lor", a spus Peskov.

Ce a spus Trump după ce s-a văzut cu emisarul lui Putin

Donald Trump s-a întâlnit joi la Washington cu emisarul rus Kirill Dmitriev la Washington. El a declarat după întâlnire că va fi încheiat "un mare acord, care va acoperi mai mult decât Ucraina".

Chiar dacă Moscova a transmis, vineri, că nu cunoaște acordul respectiv, președintele rus Vladimir Putin s-a arătat anterior dispus să discute despre garanțiile de securitate pentru ambele părți la negocierile tripartite Rusia-Ucraina-SUA care vor avea loc marțea viitoare la Abu Dhabi.

La rândul său, ginerele și emisarul lui Trump, Jared Kushner, a explicat că SUA și mai multe țări europene au avut consultări la Bruxelles despre "necesitatea unei arhitecturi de securitate europene mai ample, care să poată pune bazele unei păci durabile".

După ce a invocat "cei peste 30 de ani de neîncredere" între Washington și Moscova după destrămarea Uniunii Sovietice și la "consecințele devastatoare" ale războiului din Ucraina, oficialul a subliniat că obiectivul din prezent este "de a aborda preocupările de securitate ale tuturor părților, de a reduce riscul unui conflict viitor și de a crea un mediu de securitate mai stabil și previzibil".

În acest scop, Washingtonul explorează opțiuni precum o mai mare transparență militară, măsuri reciproce pentru diminuarea riscurilor de escaladare și instituirea unui sistem de comunicare fiabil în situații de criză. Totuși, a precizat emisarul lui Trump, orice acord trebuie "să respecte deplin suveranitatea, integritatea teritorială și capacitatea de decizie independentă a fiecărei țări, ceea ce include dreptul de a-și alege alianțele, astfel încât nicio țară să nu aibă drept de veto asupra alegerilor suverane ale alteia".

Ginerele lui Trump: NATO va rămâne "piatra de temelie" a apărării colective europene

Prin urmare, a insistat el, NATO, alianța pe care Moscova o acuză că este responsabilă pentru conflictul din Ucraina ca urmare a extinderii către Est, va rămâne piatra de temelie a apărării colective europene.

Jared Kushner a mai menționat că Washingtonul va avea consultări cu liderii europeni asupra rezultatelor negocierilor de la Abu Dhabi, astfel încât, dacă se vor înregistra progrese la aceste discuții, în viitor europenii să poată participa într-un format multilateral.

Presa internațională amintește că, în decembrie 2021, înaintea invaziei, Rusia a transmis statelor occidentale și în special Statelor Unite un document care cerea retragerea trupelor NATO din Europa de Est și garanții că Ucraina și Georgia nu vor adera la NATO. Occidentul a respins aceste pretenții, iar Putin a ordonat invazia din 24 februarie 2022.