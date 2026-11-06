Transportatorii cer măsuri urgente: acciză redusă permanent la motorină, tarife TollRo mai mici şi stoparea concurenței neloiale

1 minut de citit Publicat la 13:52 06 Noi 2026 Modificat la 13:52 06 Noi 2026

Transportatorii cer măsuri urgente. Sursa foto: Getty Images

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) şi IMM România solicită prelungirea, după 31 decembrie 2026, a schemei de restituire parţială a accizei pentru transportatori, instituirea permanentă a motorinei profesionale şi reducerea cu 30%, pentru o perioadă de şase luni, a tarifelor TollRO şi rovinietei, potrivit unui comunicat al celor două organizaţii, preluat de Agerpres.

FORT, membră IMM ROMANIA, a participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, şi reprezentanţii Direcţiei de Transport, Autoritatea Rutieră Română, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în cadrul căreia a prezentat principalele probleme ale sectorului transporturilor rutiere şi a solicitat adoptarea unor măsuri în aceste domeniu.

Cer măsuri şi contra pirateriei

Printre solicitările formulate se numără majorarea diurnei şi a indemnizaţiilor acordate conducătorilor auto, precum şi actualizarea legislaţiei pentru combaterea şi sancţionarea pirateriei în transporturi.

Organizaţiile cer, de asemenea, consolidarea atribuţiilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), digitalizarea procedurilor şi raportărilor operatorilor de transport în relaţia cu Ministerul Transporturilor şi adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenţei neloiale din sector.

O altă solicitare vizează remedierea deficienţelor tehnice ale sistemului TollRO, inclusiv introducerea posibilităţii de anulare sau modificare a tichetelor de rută, emiterea facturilor bilunare şi respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive de bord (OBU).

Totodată, FORT şi IMM România solicită susţinerea şi urgentarea modificării Legii nr. 226/2023 privind sistemul TollRO, prin promovarea iniţiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

Preşedintele FORT, Beniamin Lucescu, a subliniat necesitatea reducerii fiscalităţii şi combaterii concurenţei neloiale din transporturi.

"Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalităţii, combaterea pirateriei şi eliminarea concurenţei neloiale sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea competitivităţii şi funcţionarea corectă a pieţei transporturilor", a declarat Beniamin Lucescu, în comunicat.

La rândul său, preşedintele IMM România, Florin Jianu, a evidenţiat importanţa sectorului transporturilor pentru economie şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

"Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia naţională şi pentru activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. IMM ROMANIA susţine solicitările FORT şi consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor şi să asigure un mediu concurenţial echitabil", a afirmat Florin Jianu.

Potrivit comunicatului, FORT şi IMM România au convenit cu ministrul Transporturilor permanentizarea dialogului instituţional şi stabilirea unui calendar pentru implementarea măsurilor discutate.