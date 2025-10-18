”Nimeni nu va rămâne pe străzi”. Unde vor locui oamenii din blocul distrus de explozia din Rahova. Primăria acoperă toate costurile

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că 86 de persoane afectate de explozia de vineri au fost cazate în patru hoteluri din București. Alte familii urmează să fie relocate în locuințe puse la dispoziție de Primăria București sau în apartamente închiriate. FOTO: INQUAM PHOTOS - Tudor Pană

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat sâmbătă că 86 de persoane afectate de explozia de vineri dintr-un bloc de pe Calea Rahovei au fost cazate în patru hoteluri din București. Alte familii urmează să fie relocate în locuințe puse la dispoziție de Primăria Municipiului București sau în apartamente închiriate, pentru această a doua soluție fiind disponibilă suma de 2,9 milioane de lei. ”Primăria și-a asumat de ieri absolut toate costurile pentru cazare, dar și pentru selecția apartamentelor. Acești oameni nu vor rămâne pe străzi.”, a declarat primarul. Între timp, locatarii din blocul afectat așteaptă să intre în locuințe, să își ia lucrurile de care au nevoie. Pot sta în apartamente doar 5 - 10 minute cel mult.

„Momentul exploziei a fost ca un început de cutremur.” a spus un bărbat.

„Am trecut pe alee cu două minute înainte. Am ajuns la Liceu, la colț, atunci s-a declanșat explozia. M-am întors să mă uit la bloc, era praf”, a povestit altul.

Oamenii așteaptă de câteva ore ca să poată intra pentru câteva minute, ca să își ia haine, acte sau medicamente.

Procedura este greoaie, deoarece, conform unei liste, oamenii intră pe rând, însoțiți de polițiști. Apartamentele vor fi evaluate de față cu proprietarii, iar apoi se vor sigila în prezența lor.

„Până în acest moment, 86 de persoane au acceptat cazare și au fost transportate la patru hoteluri. Avem disponibile peste 450 de camere, puse la dispoziție de industria hotelieră, și vreau să le mulțumesc pe această cale celor care au sărit în ajutorul oamenilor care au trecut prin această tragedie. Suntem alături de ei în continuare”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a explicat că, doar sub supravegherea poliției, locatarii pot reveni treptat în imobilele neafectate pentru a-și recupera bunurile. „Poliția a început, cu însoțitori, să permită accesul în imobilele mai îndepărtate, din aproape în aproape, pentru ca oamenii să-și recupereze bunurile. Ne pregătim pentru cea mai grea etapă, cea care începe de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie într-un apartament, pe termen mediu și lung”, a adăugat acesta.

Primarul a precizat că a avut o întâlnire la Inspectoratul de Stat în Construcții împreună cu prefectul Capitalei, pentru a analiza situația clădirii afectate. „Vor ajunge în scurt timp și experții de la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru a evalua situația blocului, a celor patru scări, inclusiv a celei avariate. Avem nevoie de o decizie pe termen mediu și lung pentru aceste familii. Nu pot rămâne doar în chirii. Trebuie să decidem cum vom consolida imobilul respectiv”, a spus Bujduveanu.

El a explicat că Primăria are două opțiuni: folosirea fondului locativ propriu și închirierea de apartamente de pe piață. „Prima opțiune este să folosim imobilele proprii ale Primăriei Municipiului București, pe care le analizăm, apartament cu apartament, pentru a fi dotate cu absolut toate nevoile acestor familii. A doua opțiune este să folosim suma de aproape 3 milioane de lei, aprobată ieri în Consiliul General din fondul de rezervă, pentru închirierea de apartamente din piață. Nu vorbim despre familii sociale, ci despre oameni care au trecut printr-o tragedie și trebuie să ne mișcăm rapid și eficient pentru a-i reloca în condiții decente”, a precizat primarul interimar.

„Sunt bătrâni, persoane în vârstă, sunt copii care au nevoie de la scutece la hrană, și trebuie să acționăm cât mai repede. Primăria și-a asumat de ieri absolut toate costurile pentru cazare, dar și pentru selecția apartamentelor. Nu vrem ca cineva să simtă că am oferit o locuință nepotrivită. Fiecare apartament va fi analizat cu atenție”, a subliniat Bujduveanu.

Acesta a menționat că Guvernul României sprijină demersurile Primăriei Capitalei. „Guvernul României va ajuta Primăria Capitalei ca să găsim o soluție în orice situație. Acești oameni nu vor rămâne pe străzi. Sunt cazați în acest weekend în hoteluri, iar de luni vor fi relocați în apartamente. În cel mai scurt timp, împreună cu Prefectura și cu toate instituțiile statului, vom lua o decizie în funcție de gradul de afectare a imobilului, dacă trebuie consolidat sau reconstruit. Ce vă pot asigura este că Primăria va interveni imediat în găsirea soluției, pentru că vorbim despre averile oamenilor. Familiile lor au trăit în aceste apartamente și trebuie să aibă în continuare o casă”, a spus edilul.

Bujduveanu a precizat că niciuna dintre familii nu va suporta vreun cost: „Mi-am asumat că acești oameni nu vor avea niciun cost. Primăria Capitalei va acoperi toate cheltuielile.”

În privința sprijinului guvernamental, primarul a declarat că „Guvernul poate interveni prin mai multe mecanisme legale, inclusiv din fondul de rezervă, dar vom ajunge la acel moment și vom comunica public. Avem tot sprijinul autorităților în acest demers.”

Primarul a mai explicat că în zona afectată funcționează un punct de comandă, unde se află reprezentanți ai ISU și ai Ministerului Sănătății. „Ministerul Sănătății pune la dispoziție medicamentele necesare. Este o situație complicată, pentru că trebuie să evaluăm fiecare cetățean în parte - mai ales pe cei cu boli cronice - pentru a le oferi tratamentul de care au nevoie. Accesul în bloc se face doar sub escorta poliției, pentru că există un risc iminent”, a mai precizat acesta.

Primăria a început deja refacerea actelor pierdute de locatari

„Am creat de aseară cărți de identitate pentru oamenii care și le uitaseră în apartamente. În acest moment nu este permis accesul în scara avariată. Se intră doar în cele mai îndepărtate de zona exploziei, sub coordonarea poliției, pentru ca fiecare cetățean să-și ridice bunurile de strictă necesitate.”

Rezultatele expertizei tehnice vor fi cunoscute în următoarele zile. „În acest final de săptămână vom avea concluziile expertizei. Atunci vom ști dacă oamenii se pot întoarce în locuințe sau nu. Deocamdată, nu vă putem da un răspuns final, dar vă pot spune că suntem pregătiți să oferim cazare și sprijin pentru toți cei peste 400 de locatari”, a declarat primarul interimar.

Stelian Bujduveanu a vorbit și despre situația Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflat vizavi de blocul afectat. „O placă s-a desprins și a lovit un stâlp. Nu este o situație gravă, dar trebuie intervenit pentru punerea în siguranță a imobilului. Până când nu avem o certitudine privind stabilitatea blocului care a explodat, nu putem permite copiilor să intre în școală. Liceul va fi închis o săptămână, timp în care elevii vor învăța online. În această perioadă vom decide dacă îi relocăm în alte spații de învățământ sau dacă vor continua temporar cursurile online”, a precizat edilul.