Noile troleibuze din București sunt dotate cu alcooltest. STB: Nu pornesc dacă şoferul a băut

Noile troleibuze din București sunt dotate cu alcooltest.

Oficialii de la Societatea de Transport București (STB) au anunţat sâmbătă că noile troleibuze electrice Yutong U12, intrate recent în circulație în Capitală, vin cu dotări de ultimă generație, inclusiv un sistem de tip etilotest. "Înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ", au explicat reprezentanţii STB. Aceasa este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public.

Noile troleibuze electrice Yutong U12 au început să circule în București, fiind deja utilizate pe liniile 86, 93 și 97. Cele 22 de vehicule fac parte din cea mai nouă generație din flota STB. "Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool", au transmis reprezentanţii din cadrul Societăţii de Transport București azi, într-o postare pe Facebook.

Conform operatorului de transport, fiecare șofer este obligat să efectueze un test de alcoolemie la începutul programului, printr-un sistem integrat, iar troleibuzul nu poate fi pus în mișcare decât dacă rezultatul este zero.

"Aceste troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock. Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public", au mai spus oficialii de la STB.

Ce alte dotări mai au noile troleibuze din Capitală

Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne, potrivit STB. De asemenea, ele pot circula 20 km autonom, fără conectare la rețeaua electrică.

"Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact. Călătorii confortabile și predictibile – exact ce ne dorim cu toții", au mai precizat cei de la Societatea de Transport București.