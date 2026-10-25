Noul joc „Call of Duty” provoacă noi controverse: jucătorii trebuie să comită crime de război, pentru a-și îndeplini „misiunile”

Fani „Call of Duty”, la lansarea ultimului joc din seria „Modern Warfare”, cu acțiunea în peninsula Coreea. Foto: Getty Images

Lansarea mondială a noului „Call of Duty: Modern Warfare” a provocat deja un veritabil hype la nivel global printre fanii jocului, care au lăudat grafica extrem de „realistă” și scenele alerte de luptă, desfășurate pe fondul unei povești care, privită din spatele ecranului, se prezintă ca un veritabil film de acțiune în toată regula, cu montaje cinematografice și dialoguri bine închegate. Totul pe fondul unui pe cât de spectaculos, pe atât de controversat scenariu: Rusia declanșează, practic, Al Treilea Război Mondial, iar Coreea de Nord invadează Coreea de Sud. Shooter-ul e privit din perspectiva unui soldat prins în tăvălugul acestui conflict. „Realismul” războiului e dus de dezvoltatorii jocului până în punctul în care jucătorul trebuie să comită o crimă de război într-un sat nord-coreean, pentru a îndeplini „misiunea”.

Astfel, în timp ce jucătorii apără și laudă „libertatea creativă”, pe care jocul și-o permite într-un scenariu de război (fictiv, până la urmă), criticii denunță modul în care „Call of Duty: Modern Warfare 4” exploatează tensiunile (reale) din peninsula coreeană și se folosește în mod comercial de dramele provocate de divizarea celor două Corei”, arată publicația sud-coreeană Chosun.

In the new Call of Duty, Russia starts World War III using North Korean forces According to the plot of Call of Duty: Modern Warfare 4, Moscow orchestrates a military coup in North Korea and helps the new leader launch an invasion of South Korea. The Kremlin’s goal is to divert US and NATO forces away from Europe before invading Ukraine and other European countries. Russia also tests electromagnetic weapons capable of disabling electronics and launches operations in the Middle East. The story campaign became available on October 16, while the game’s official release is scheduled for October 23. — NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026

Principala controversă o reprezintă o misiune, desfășurată într-un sat nord-coreean, jucată din perspectiva unui soldat al Phenianului. Misiunea, cu titlul „Follow the orders” („Execută ordinele”), îl obligă pe jucător să-i descopere pe membrii familiei unui trădător și să spânzure personal un civil. Scenariul e limitat de așa natură încât refuzul executării ordinelor sau încercarea de a-i împușca pe superiorii nord-coreeni duce automat la ratarea misiunii. Misiune care nu poate fi îndeplinită decât prin „obligarea” jucătorului de a comitere crime de război pentru a putea continua jocul.

„E folosită interactivitatea, tocmai pentru a perturba moral și afectiv jucătorul”

Acest element a provocat o întreagă dezbatere: cât de „etic” trebuie să fie un joc video și care sunt limitele pe care nici măcar un astfel de scenariu fictiv nu le poate depăși?

„Jocurile video, de la Mortal Kombat încoace, din 1992, au format o întreagă nișă, în care fiecare joc să fie cât mai controversat, să ofere cât mai multă plăcere vizuală sau divertisment sub formă de violență extremă. Ea este a priori percepută ca fiind ironică sau satirică, într-o estetică apropiată mai degrabă unui film horror de serie B - nu e ceva ce ar trebui luat foarte în serios”, a precizat, pentru antena3.ro, Andrei Nae, lector universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, unde predă cursul de masterat „Jocurile video și identitatea culturală” și cursul opțional „Comunicarea narativă în jocurile video”.

Sarah Son, lector universitar în Studii Coreene la Universitatea din Sheffield, a apreciat însă, într-un comentariu pentru BBC, că „Modern Warfare” rămâne „controversat”, deoarece „transformă un război încă nerezolvat într-o formă de divertisment”.

În plus, BBC a notat că seria „Call of Duty” nu e deloc străină de astfel de controverse: în „Modern Warfare 2”, lansat încă din 2009 și remasterizat în 2020, jucătorul, inflitrat într-o celulă teroristă, are „opțiunea” de a mitralia civili la aeroportul din Moscova.

Tânăr din SUA joacă noua versiune „Call of Duty”, joc a cărei acțiune se desfășoară în peninsula coreeană, într-un ipotetic război mondial. Foto: Getty Images

„Dezvoltatorii încearcă să te pună în situația de a juca în mai multe perspective și, deseori, când jucătorul e pus să facă ceva reprobabil moral, cum ar fi uciderea civililor, e tocmai pentru a seta polurile etice ale lumii jocului”, este de părere Andrei Nae. „Adică, pentru ca jocul să te convingă pe tine cât de rea este dictatura în Coreea de Nord și cât de mare e disprețul față de Convenția de la Geneva, în loc să-ți arate un montaj de tip cinematografic, cu soldați comițând crime de război, te pune pe tine să comiți acele crime, pentru a fi și mai impresionat și mai convins de cât de rea e Coreea de Nord”.

Astfel, lectorul universitar nu crede că, în acest caz, jocul își propune „să desensibilizeze jucătorii”, cu privire la comiterea de crime de război ci, „din contră, e folosită interactivitatea, tocmai pentru a perturba moral și afectiv jucătorul”.

Dezvoltat de Infinity Ward, „Modern Warfare 4”, cel mai recent episod din seria „Call of Duty”, cu acțiunea setată în Coreea, a vândut peste 500 de milioane de exemplare în întreaga lume. Potrivit SteamDB, jocul s-a clasat pe primul loc în vânzările globale la 22 octombrie, obținând poziția de top doar prin precomenzi.

De asemenea, trailerul „Call of Duty”, lansat în mai, a adunat 97 de milioane de vizualizări. Dezvoltatorul a oferit, de asemenea, acces timpuriu la o versiune beta limitată pentru clienții care au făcut precomandă. Recenziile utilizatorilor au fost în mare parte pozitive: 5.399 din 5.886 de recenzii (91,7%) pe SteamDB, la data lansării, au fost favorabile.

Fani ai „Call of Duty” testează noua versiune a jocului. Foto: Getty Images

„Să nu credem că adolescenții sau tinerii care joacă aceste jocuri sunt niște analfabeți ludic. Înțeleg și ei bine cam ce comunică un joc cu tine, nu trebuie să ne facem atâtea griji. Cred că părinții ar trebui să petreacă mai mult cu copiii, decât să dea vina pe un joc video”, a spus lectorul universitar Andrei Nae.

Și, în același timp, este și o strategie de marketing a dezvoltatorilor jocului.

„Rețelele de socializare joacă un rol din ce în ce mai important în strategia de marketing. Astăzi, oricine produce orice, trebuie ca atunci când își concepe produsul, să se asigure că există acolo ceva, oricât de mic, care să fie suficient de controversat și să stârnească suficientă atenție, cât să aibă succes pe algoritmii rețelelor de socializare. Cu siguranță e o strategie de marketing și cea mai bună strategie de marketing este să ai o premisă șocantă”, a precizat lectorul universitar la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București.