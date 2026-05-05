O companie din Germania va livra primele trenuri cu hidrogen în România. Când vor intra în circulație

1 minut de citit Publicat la 09:28 05 Mai 2026 Modificat la 09:28 05 Mai 2026

Trenurile fac parte din gama Mireo Plus H. Foto: Profimedia Images

O companie germană urmează să livreze primele trenuri pe hidrogen din România, într-un proiect considerat un pas important spre reducerea emisiilor din transportul feroviar regional, potrivit Interesting Engineering.

Siemens Mobility a câștigat contractul atribuit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară pentru furnizarea a 12 rame electrice cu două vagoane, alimentate cu hidrogen. Trenurile fac parte din gama Mireo Plus H și reprezintă primul proiect de acest tip din România și unul dintre primele din Europa de Est.

Reprezentanții companiei spun că aceste trenuri combină o platformă deja testată pentru transport regional cu tehnologia pe hidrogen, permițând circulația fără emisii pe liniile neelectrificate.

Contractul include atât livrarea trenurilor, cât și servicii complete de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani. Introducerea lor în circulație este programată pentru 2029.

Trenurile vor avea o viteză maximă de 120 km/h și vor oferi 131 de locuri pe scaune, plus locuri rabatabile. De asemenea, pot fi cuplate între ele pentru a răspunde nevoilor de transport. Vor fi echipate cu sisteme moderne de siguranță, inclusiv control automat al trenului și sistemul european de management al traficului feroviar, precum și cu sisteme de informare pentru pasageri.

Mentenanța va fi realizată în România, inclusiv într-un depou dedicat din București, folosind soluții digitale pentru monitorizarea și optimizarea funcționării trenurilor.

Prin înlocuirea trenurilor diesel, noile unități pe hidrogen ar urma să reducă semnificativ emisiile și nivelul de zgomot, contribuind la obiectivele de sustenabilitate și la modernizarea transportului feroviar din România.