O companie low-cost anunță o schimbare importantă pentru pasageri. Cum vor avea mai mult spațiu în avioane

Wizz Air: Noua flotă de avioane Airbus A321neo va fi echipată cu un nou model de scaune. Sursa foto: GettyI mages

Avioanele Airbus A321neo din flota Wizz Air vor fi echipate cu scaune noi, mai ușoare și mai confortabile, furnizate de compania Geven și concepute pentru aeronavele cu fuselaj îngust și densitate mare, relatează Aeronews. Odată cu această schimbare importantă, călătorii se vor bucura de mai mult spațiu la genunchi.

Geven, lider în soluții inovatoare pentru scaune de avion, va dota noua flotă de aeronave Airbus A321neo a companiei aeriene maghiare cu scaune avansate pentru pasageri, a transmis Wizz Air într-un comunicat. Acordul include aproape 200 de seturi de echipamente pentru aeronave, reprezentând aproximativ 45.000 de locuri pentru pasageri.

Este vorba de modelul de scaun "Eva", cel mai ușor model de pe piață, conceput special pentru aeronavele cu fuzelaj îngust și cu densitate mare.

Potrivit descrierii companiei, scaunul "Eva" oferă o ergonomie optimizată și un spațiu personal mai bun. Acesta dispune de un spătar îmbunătățit, realizat integral din material compozit, care mărește spațiul pentru genunchi. Scaunul este prevăzut, de asemenea, cu o pernă structurală ușoară, exclusivă Geven, care elimină în mod ingenios necesitatea unei baze tradiționale a scaunului.

Pe de altă parte, potrivit comunicatului, modelul "Eva" oferă cea mai bună performanță din clasa sa în ceea ce privește greutatea, contribuind la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor.

Designul său, simplu și rezistent, permite costuri mai mici de operare și o întreținere facilă. Totodată, durabilitatea este un element esențial al produsului, contribuind la diminuarea impactului asupra mediului și a amprentei globale de carbon.