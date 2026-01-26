O doctoriță din București a fost găsită moartă în casă

Autospecială de la Poliția criminalistică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Antena 3 CNN

Caz șocant în Sectorul 1 al Capitalei, unde un doctoriță de 39 de ani a fost găsită moartă în casă de un bărbat, fostul partener de viață, care a alertat Poliția. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la Serviciul Omoruri, care fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat.

La data de 24 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, despre faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1, informează Poliţia Capitalei, citată de news.ro.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani, medic radiolog.

Medicii chemați la fața locului au constatat că femeia era moartă.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.