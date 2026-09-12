O dronă s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava. Armata a urmărit-o cu avioane F-16

2 minute de citit Publicat la 17:51 12 Sep 2026 Modificat la 18:02 12 Sep 2026

Două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea. FOTO: Facebook MApN

O dronă a intrat, sâmbătă, în spațiul aerian al României. Aparatul militar a fost semnalat deasupra localității Știubieni, din Botoșani, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea. IGSU a transmis și un mesaj RO-Alert, la ora 16:20. Ulterior, MAI a „identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare”, în Suceava.

UPDATE 18:00 Ulterior, ISU Suceava a transmis că „zona a fost perimetrată și se așteaptă specialiștii instituțiilor abilitate pentru evaluarea situației”.

„În urma unui apel primit pe 112 de la un cetățean, care semnala faptul că un obiect neidentificat ar fi căzut într-un lan de porumb de pe raza localității Botoșenița Mare, comuna Calafindești, echipaje ale pompierilor militari și alte forțe și mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în zona indicată pentru efectuarea recunoașterilor.

La fața locului, zona a fost perimetrată și se așteaptă specialiștii instituțiilor abilitate pentru evaluarea situației. Cercetările se efectuează de către autoritățile competente, sub coordonarea unui procuror de la PCA Suceava”, a transmis ISU Suceava.

O femeie din sat a povestit, pentru Antena 3 CNN, momentul în care drona s-a prăbușit.

„(n.r. -S-a auzit) O izbitură tare, s-a scuturat și pământul sub picioare. Așa tare m-am speriat când am văzut cum cade. Era o flacără foarte mare și, pe urmă, un fum negru. A sărit jar de acolo până pe șosea, sunt câțiva metri până unde a căzut”, a explicat ea.

Știre inițială

„Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20”, a transmis MApN, într-un comunicat.

Potrivit Ministerului, drona a fost semnalată prin apel la 112, deasupra localității botoșenene Știubieni, ulterior fiind găsită într-un lan de proumb din Botoșenița Mare, în Suceava.

„În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani.

În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime.

O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației”, a mai transmis MApN.

Nu este singurul incident. Vineri, mai multe fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte au fost identificate în zona litoralului românesc și în apropierea frontierei cu Ucraina. MApN anunța că echipele specializate au intervenit în mai multe puncte, iar două dintre fragmentele recuperate aveau încărcătură explozivă.

Mai mult, la începutul săptămânii, autorităţile din Suceava şi alte patru judeţe din Moldova au fost în alertă, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României. Locuitorii au primit pe telefoane mesaje RO-Alert în care li s-a recomandat să intre în case sau să se adăpostească în locuri sigure, iar Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile.