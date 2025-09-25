O elevă a strigat după ajutor când un bărbat necunoscut a încercat să o ia de mână. Polițiștii l-au reținut imediat

Un polițist aflat în timpul liber a observat ce s-a întâmplat. sursa foto: Getty

Un bărbat a fost reținut de polițiști, joi, în Buzău, după ce a abordat o elevă de 12 ani și a luat-o de mână, în timp ce aceasta era în drum spre școală, notează Agerpres.

Polițiștii spun că în jurul orei 11:30, fata, elevă la Școala Nr. 11, ar fi fost luată de mână de bărbat, pe stradă. Pentru că nu îl cunoștea, ea s-a smucit imediat, a început să strige și a fugit spre unitatea de învățământ, unde se aflau mai multe persoane. Printre cei din apropiere se afla și un polițist aflat în timpul liber, care a observat momentul și a auzit cum eleva a spus că nu îl cunoaște pe individ.

La scurt timp, la fața locului au sosit polițiștii, care l-au ridicat pe bărbat și l-au dus la sediu pentru audieri. Conform acelorași surse, acesta nu ar fi cooperat în momentul în care a fost întrebat despre cele întâmplate.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că este vorba despre un bărbat de 52 de ani din localitatea Unguriu, la acest moment bărbatul este în custodia poliţiştilor care continuă activităţile şi demersurile procedurale, sub coordonarea Parchetului, pentru clarificarea situaţiei, pentru încadrarea juridică a faptei, şi luarea măsurilor legale ce se impun”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, Ane-Mari Vrapciu.