O maşină de 30.000 de euro, căutată pentru confiscare, a fost descoperită de poliţişti la Vama Giurgiu. Cine era la volan

<1 minut de citit Publicat la 20:26 30 Oct 2026 Modificat la 20:26 30 Oct 2026

O maşină de 30.000 de euro, căutată pentru confiscare, a fost descoperită de poliţişti la Vama Giurgiu. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţia de Frontieră a anunţat, vineri, că o maşină în valoare de 30.000 de euro, căutată pentru confiscare în Suedia, a fost descoperită la Vama Giurgiu. La volan se afla un cetăţean suedez. Maşina a fost indisponibilizată pe durata cercetărilor.

"În data de 29.10.2026, în jurul orei 17:30, polițiștii de frontieră giurgiuveni au efectuat, în zona DN 5, un control asupra unui autoturism înmatriculat în Suedia, condus de un cetățean suedez.

În urma verificărilor efectuate și a consultării aplicației eDAC, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura în bazele de date cu alertă, având mențiunea „obiect căutat pentru a fi confiscat”.

Autoturismul, în valoare de 162.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Acțiunea a beneficiat de o cooperarea eficientă între structurile naționale și de schimbul de informații realizat prin canalele de cooperare polițienească internațională, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, contribuind la creșterea nivelului de siguranță", au anunţat autorităţile.