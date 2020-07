Oana Roman a dezvăluit ce măsură a ajuns să poarte la blugi! Este incredibil cât de mult a slăbit

Oana Roman a dezvăluit într-o postare pe un grup de Facebook că avut o surpriză minunată când a mers să își cumpere blugi și a descoperit că ajuns să poarte cu patru mărimi mai puțin față de anul trecut: „Azi m-am dus să-mi cumpăr blugi. Nu vă pot descrie în cuvinte ce înseamnă pentru mine faptul ca am intrat în blugi skinny măsura 42. De la 50. Ce bucurie, ce mândrie, ce satisfacție”, a scris aceasta pe grupul de Facebook „Nu mai port”, care are peste 40.000 de membri.

Cum a reușit Oana Roman să slăbească: „Mânânc orice, dar puțin”

Vedeta a povestit pe grup și detalii despre modul în care a reuși să dea jos kilogramele în plus și a mărturisit că mănâncă câte puțin din orice și că a apelat la tratamente pentru remodelare corporală: „Vreau sa împărtășesc cu voi bucuria mea. După cum am tot spus, din noiembrie am început un program de slăbire. Care a dat roade. Fără operație la stomac, fără diete drastice. Doar proceduri de remodelare corporala și mâncare puțină dar din toate”, a scris Oana Roman.

„Da. Se poate . Nu mă laud dar vreau să arăt că se poate și ca pot fi eventual un exemplu pentru cine încă nu și-a luat inima în dinți ca să încerce. Nu am început acest proces de slăbire pentru alții, pentru cei care m-au călcat în picioare, jignit și umilit ani de zile. Ci pentru mine. Pentru a îmi demonstra mie că pot să o fac și pe asta. Și satisfacția e pe măsură”, a mărturisit vedeta pe grupul de Facebook.

De la mărimea 50 la 42, în numai câteva luni

Oana Roman a postat o poză cu blugii cumpărați recent, puși peste cei de anul trecut și a dezvăluit că de la mărimea 50 a ajuns să poarte 42: „În poze, blugii de anul trecut măsura 50 peste care cei de azi, măsura 42. Se vede diferența. Și una cu înainte si după, între poze este diferența de fix un an”. În fotografia postată se vede clar diferența dintre cele două perechi de blugi, iar bucuria vedetei este una pe măsură.

În cadrul emsiunii Sinteza Zilei, Oana Roman a infirmat zvonurile conform cărora și-ar fi tăiat stomacul, mai ales că a suferit o intervenție chirurgicală în zona abdomentului, care i-a salvat viața după ce a născut.

Oana Roman, cu lacrimi în ochi la Sinteza Zilei despre perioada în care a fost hărțuită din cauza kilogramelor

Vedeta a dezvăluit cu lacrimi în ochi la Sinteza Zilei faptul că a căzut într-o depresie puternică din cauza modului în care a fost tratată din cauza kilogramelor în plus: ”Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa. Eu eram un copil care făcea sport. După revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost ruptă de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult. La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă”, a povestit Oana Roman la Sinteza Zilei.