Operațiune fulger: membru român al Cosa Nostra, arestat în România

Lovitura de gratie data de Politia Romana impreuna cu Politia Italiana, scrie Radu Tudor, pe blog.

Astazi dimineata, in com Smeeni, jud Buzău, in baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul din Palermo, ofiteri de politie ai Serviciului de Informatii Criminale din IPJ Buzău l-au arestat pe cetateanul roman IACOB Stelica, acuzat de asociere de tip mafiot, tentativa de santaj și distrugere prin incendiere.

Conform datelor comunicate de Comandamentul Provincial al Carabinierilor din Trapani (Sicilia), cetateanul roman este membru al familiei mafiote Cosa Nostra.