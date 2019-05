ORDONANȚA UBER. Ministerul Transporturilor a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță pentru reglementarea transportului de tip ridesharing. Vezi documentul

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea activităţii de ridesharing a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor.



Proiectul de OUG privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce priveşte platformele digitale, cât şi operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregeşte cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban şi îşi propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieţei pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficientei actului normativ.

Vezi DOCUMENTUL AICI.



Reprezentanţii companiilor de transport alternativ au ajuns, joi, la un acord cu reprezentanţii Guvernului în ceea ce priveşte proiectul de Ordonanţă de urgenţă dedicat aplicaţiilor de profil din România, iar noile reglementări vor asigura condiţii egale de autorizare între aplicaţiile de transport alternativ şi companiile de taxi, se arată într-un comunicat de presă al Clever, transmis AGERPRES.



Potrivit prevederilor agreate cu privire la transportul alternativ şi cuprinse în proiectul de Ordonanţă de urgenţă, toţi şoferii trebuie să fie autorizaţi pentru transport alternativ, să deţină cazier judiciar, avize medicale şi psihologice, să deţină atestat de conducător auto profesionist, să plătească asigurări şi să deţină o casă de marcat pentru tranzacţiile efectuate cu plata în numerar.



De asemenea, toate aplicaţiile de transport alternativ trebuie să fie autorizate de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi să achite o taxă anuală calculată în funcţie de numărul de maşini înrolate, în timp ce autoturismele care desfăşoară transport alternativ trebuie autorizate de către Autoritatea Rutieră Română (ARR) şi să respecte standarde de vechime.



"Susţinem intenţia Guvernului de a crea condiţii egale între şoferii de taxi şi cei de transport alternativ, promovând o concurenţă loială între cele două tipuri de servicii pe piaţa din România, care să protejeze cetăţenii, şoferii şi să contribuie la creşterea calităţii serviciilor de transport. Clever a reprezentat atât interesele şoferilor de taxi, cât şi dezvoltarea generală a serviciilor de transport, în contextul în care piaţa se confruntă cu un deficit mare pe zona de transport de pasageri. Am avut, astăzi, un dialog constructiv cu autorităţile şi ne aşteptăm ca Ordonanţa de urgenţă pentru reglementarea aplicaţiilor să fie adoptată săptămâna viitoare, pentru a putea reveni la condiţiile optime de funcţionare a pieţei'', a declarat Anca Gherle, public affairs manager, Clever.



În acelaşi timp, Asociaţia pentru Economie Digitală, din care face parte din compania Clever, precizează, într-un comunicat transmis AGERPRES, că Executivul a promis că va pune în dezbatere publică, joi, un proiect de OUG în acest sens.



"Am avut, astăzi (joi, n.r.), o nouă întâlnire la Ministerul Transporturilor cu grupul de lucru pentru reglementarea serviciilor ridesharing. Guvernul a promis că va pune în dezbatere publică, astăzi, un proiect de OUG în acest sens. Am ajuns la un consens privind o parte din propunerile pe care le-am făcut, dar asta nu înseamnă nimic concret. Punerea în dezbatere publică nu schimbă cu nimic faptul că şoferii sunt vânaţi pe străzi, iar pasagerii nu pot găsi o maşină. Credem că e importantă adoptarea ordonanţei în prima şedinţă de Guvern. Numai în acest fel se poate corecta nedreptatea faţă de şoferi şi pasageri. Cele aproape 300.000 de semnături ale petiţiei #continuam, strânse în mai puţin de 72 de ore arată, dacă mai era nevoie, că aceste servicii sunt dorite de români şi fac o diferenţă în viaţa a zeci de mii de şoferi care îşi întreţin astfel familiile", menţionează sursa citată.



Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că, joi, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea activităţii de ridesharing va fi pus în consultare publică, urmând ca acest act normativ să fie adoptat săptămâna viitoare.



Datele oficiale arată că, în prezent, aplicaţiile de mobilitate urbană sunt folosite de circa 2,5 milioane de români.



Asociaţia Coaliţia pentru Economie Digitală este o organizaţie independentă care reprezintă principalele companii de ridesharing şi e-hailing din România: Uber, Bolt şi Clever.