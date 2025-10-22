Organizația Salvați Copiii din România lansează centrul de resurse anti-bullying pentru elevi, părinți și profesori

Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii România. Foto: Hepta

Organizaţia Salvaţi Copiii România a inaugurat miercuri Centrul de Resurse anti-bullying, dedicat copiilor, profesorilor şi părinţilor pentru a înţelege, a preveni şi a răspunde adecvat situaţiilor de bullying şi pentru a îmbunătăţi climatul şcolar. Centrul de Resurse Antibullying este un spaţiu fizic şi virtual în care şcolile şi grădiniţele primesc sprijin pentru a construi comunităţi educaţionale sigure şi incluzive, informează Agerpres.

"Este important să avem un spaţiu al nostru, al celor interesaţi să schimbe climatul şi atitudinea din şcoli. După cum ştiţi cu toţii, bullyingul este omniprezent cam în toate şcolile noastre, din păcate 9 din 10 copii din şcolile noastre sunt subiect victimă, abuzatori ori martori la situaţii de bullying și cu toţii ştim cam ce efect ale bullyingul asupra sănătăţii copiilor, asupra bunăstării lor şi ne dorim ca împreună să încercăm să găsim cea mai bună metodă, cea mai bună cale şi de aceea am înfiinţat şi acest centru pentru a fi un suport în activitatea noastră", a declarat, în deschiderea evenimentului, Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii România.

Gabriela Alexandrescu a anunţat că Centrul de Resurse anti-bullying are un spaţiu fizic, la sediul organizaţiei din strada Matei Basarab nr. 23-25, şi unul virtual, farabullying.ro un spaţiu fizic, dar şi unul virtual atât pentru copii, cât şi pentru părinţi şi profesori.

"Ne propunem şi suntem pregătiţi să asigurăm pregătirea profesorilor, indiferent că sunt la nivelul preşcolar, gimnazial, primar sau liceal. Dorim să dezvoltăm şi să diseminăm metodologiile pe care le-am dezvoltat şi, sigur, împreună să gândim altele, furnizarea de servicii de consiliere şi suport atât pentru copii, cât şi pentru părinţi şi pentru profesori, avem şi echipă de psihologi care poate prelua cazurile mai dificile. Vrem să implicăm din ce în ce mai mulţi şi să oferim un spaţiu de participare pentru copii, pentru că până la urmă ei sunt cei care găsesc cele mai bune variante şi cea mai potrivită implicare pentru a preveni bullyingul şi a rezolva anumite cazuri şi, nu în ultimul rând, să continuăm campaniile de informare, de conştientizare, pentru că sunt foarte importante", a spus preşedintele executiv al organizaţiei.

Ea a precizat că în problema bullyingului trebuie "mult lucrat în educaţie, în prevenire". "Trebuie tot personalul, toţi actorii cheie să cunoască şi să se implice atât şcoala, prin profesori, manageri -, cât şi părinţii şi, nu în ultimul rând, elevii. Elevii sunt foarte importanţi", a explicat Gabriela Alexandrescu.

Secretarul de stat Irina Danielescu (Ministerul Educaţiei şi Cercetării) a afirmat că este nevoie de un astfel de centru antibullying "în lupta împotriva acestui fenomen care, din păcate, nu reprezintă doar o problemă punctuală, ci este un semnal de alarmă pentru întreaga societate".

"Lumea în care trăim astăzi este mult diferită faţă de cea de ieri, cu siguranţă va fi cu totul alta mâine şi toate aceste provocări trebuie să ne facă pe noi, pe toţi, să gândim lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ritmul accelerat al acestor transformări se datorează nu doar tehnologiei din zilele noastre, dar şi evoluţiei societăţii, schimbării de mentalităţi. Ştim că elevii, copiii, adolescenţii sunt cei care se adaptează cel mai uşor la aceste transformări, pe când noi, adulţii, suntem cei mai reticenţi în faţa acestora. Prin urmare, unele dintre lucrurile care funcţionau până astăzi nu mai dau rezultate în zilele noastre. De aceea, timpurile ne obligă să regândim şi să reformulăm, să reconstruim multe din lucrurile pe care le-am promovat până acum", a subliniat Irina Danielescu.

Ea a adăugat că Ministerul Educaţiei "are mai multe instrumente prin care luptă împotriva bullyingului". "Noi ştim ce valori trebuie să transmitem, ştim ce trebuie să facem, cred că trebuie să regândim puţin în zilele noastre modul în care le facem, raportat la toate schimbările pe care le trăim. Noi privim şi mediul online foarte mult, nu doar către comunităţi, către părinţi, acolo unde copiii se refugiază foarte des, şi trebuie să găsim împreună modalităţi de a comunica real cu ei şi a le înţelege toate nevoile, aspiraţiile, vulnerabilităţile, astfel încât să putem să acţionăm eficient", a mai spus secretarul de stat.

Serviciile oferite în cadrul centrului de Resurse anti-bullying răspund nevoilor identificate în grădiniţele, şcolile şi familiile din România: pregătirea specialiştilor; dezvoltarea şi punerea la dispoziţia şcolilor şi grădiniţelor de metodologii validate ştiinţific pentru prevenirea bullyingului şi promovarea unui climat pozitiv; consiliere şi suport pentru copii, părinţi şi cadre didactice şi referirea cazurilor care au nevoie de servicii specializate; creşterea gradului de participare a copiilor şi tinerilor în programe de prevenire; derularea de campanii de informare şi conştientizare pentru copii, profesori, părinţi; analize şi cercetări asupra fenomenului de bullying, însoţite de acţiuni de advocacy menite să influenţeze politicile publice astfel încât copiii să beneficieze de măsuri şi resurse dedicate unui climat şcolar sigur şi incluziv







