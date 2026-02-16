Ororile de la Suraia. Administrația Prezidențială intervine în cazul uciderii câinilor din adăposturi: „Este o problemă sistemică”

În adăpostul gestionat de un medic veterinar, câinii ar fi fost eutanasiați fără anestezie. Foto: Diana Punga/Facebook

O întâlnire a avut loc luni, la Palatul Cotroceni, între consiliera președintelui Nicușor Dan pentru relația cu societatea civilă, Diana Punga, și reprezentanții mai multor asociații pentru drepturile animalelor. Administrația Prezidențială a organizat această discuție după cazul revoltător de la adăpostul din Suraia, unde câinii erau maltratați și eutanasiați. Diana Punga a declarat, la Antena 3 CNN, că nu poate exista nicio justificare pentru cruzimea față de animale, iar discuția cu ONG-urile care luptă pentru drepturile lor a arătat că există o problemă sistemică în combaterea abuzurilor.

Consiliera de stat a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Colegiului Medicilor Veterinari din România, ASPA Bucureşti, Asociaţiei Sache Vet, Kola Kariola, Asociaţiei Save our Paws şi Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor.

„Întâlnirea de astăzi a fost un pas absolut necesar. Am vrut ca instituțiile responsabile și organizațiile civice implicate să stea la masă față în față și să discutăm concret despre ceea ce nu funcționează și despre ce trebuie schimbat. Un lucru este foarte clar cruzimea față de animale este inacceptabilă și nu poate fi justicată de niciun context.

Discuțiile de astăzi să știți că au fost foarte așezate, deloc tensionate (...) și ne-au confirmat că există o problemă sistemică, de responsabilități fragmentate, de coordonare insuficientă și acțiuni de prevenție care lipsesc. Tocmai de aceea, soluțiile nu au cum să vină izolat, ci doar prin această cooperare între instituții și societate civilă”, a declarat Diana Punga, în cadrul emisiunii „România 360”.

Consiliera președintelui Nicușor Dan a subliniat rolul foarte important pe care îl joacă ONG-urile în protejarea drepturilor animalelor.

„Ele semnalează probleme din teren, după cum putem observa și cazuri recent, documentează abuzuri și contribuie direct la înțelegerea realității. Astăzi a fost o primă discuție, începutul unui proces. Noi vom continua consultările la nivel local. Am stabilit deja să facem o nouă întâlnire într-un format extins și să invităm toate organizațiile pentru protecția animalelor interesate și autoritățile implicate”, a mai declarat Diana Punga,

Gestionarea responsabilă a unor situaţii precum cea de la adăpostul pentru câini din Suraia nu poate fi realizată fără o colaborare reală între instituţiile statului şi societatea civilă, a afirmat, consiliera, pe Facebook, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

„Evenimentele grave din ultimele zile, legate de modul în care sunt gestionate situaţiile privind câinii fără stăpân şi care au generat îngrijorare şi revoltă publică, au făcut necesară organizarea unei întâlniri de lucru, desfăşurate astăzi la Palatul Cotroceni. Am considerat important ca instituţiile responsabile şi organizaţiile civice implicate să stea faţă în faţă, într-un dialog real de mediere şi clarificare”, a scris Punga pe Facebook.

Ororile de la Suraia. Administrația Prezidențială intervine în cazul uciderii câinilor din adăposturi: „Este o problemă sistemică”

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni a avut loc după ce un ONG a devoalat ororile care aveau loc la adăpostul pentru câini din comuna Suraia. În adăpostul gestionat de un medic veterinar, câinii ar fi fost schingiuiți și eutanasiați fără anestezie.

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea. Ancheta este în desfăşurare.

Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați, în adăposturi publice și private din România, în ultimii trei ani. Jumătate dintre aceștia au fost omorâți în patru adăposturi din Vrancea, Giurgiu, Prahova și Suceava, care au câștigat cel puțin nouă milioane de euro, bani publici, din capturarea și eutanasierea animalelor fără adăpost, potrivit unei anchete realizate de Snoop.ro. Investigația scoate la iveală cazuri în care câinii au fost eutanasiați fără anestezie sau cu proceduri necorespunzătoare.