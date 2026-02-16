Snoop: Ororile de la Suraia, parte a unei afaceri de 9 milioane de euro, bani publici, pentru uciderea a zeci de mii de câini

Administratorul celui mai mare adăpost de câini din Vrancea și doi angajați au fost plasați sub control judiciar. Sursa foto: Facebook/Casa lui Patrocle - Animal Rescue

Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați, în adăposturi publice și private din România, în ultimii trei ani. Jumătate dintre aceștia au fost omorâți în patru adăposturi din Vrancea, Giurgiu, Prahova și Suceava, care au câștigat cel puțin nouă milioane de euro, bani publici, din capturarea și eutanasierea animalelor fără adăpost, potrivit unei anchete realizate de Snoop.ro. Investigația scoate la iveală cazuri în care câinii au fost eutanasiați fără anestezie sau cu proceduri necorespunzătoare.

Ororile de la adăpostul privat de câini din comuna Suraia i-au șocat pe toți iubitorii de animale și nu numai, însă o anchetă realizată de Snoop arată că acest caz este doar vârful icebergului în afacerea bănoasă a eutanasierii câinilor fără adăpost. Legea favorizează eutanasierea câinilor fără stăpân, potrivit veterinarilor și activiștilor pentru drepturile animalelor contactați de Snoop.

Peste 33.000 de câini au fost eutanasiați în doar patru dintre adăposturile documentate de Snoop:

Firma Vetmedan SRL, din comuna Suraia, Vrancea;

Asociația Aspa Ivets, din satul Uzunu, județul Giurgiu;

Firma Heremy Animal Med SRL, din orașul Boldești-Scăeni, Prahova;

Asociația „Un nou început, o nouă viață”, din comuna Berchisești, Suceava.

Accesarea banilor publici pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face, în general, prin contracte atribuite de autoritățile locale către firme sau adăposturi private pentru servicii de capturare, transport, cazare și eutanasie.

Potrivit investigației publicate de Snoop, aceste contracte sunt finanțate din bugetele locale și pot genera fluxuri constante de bani către operatori privați, în funcție de numărul de animale gestionate, ceea ce ridică întrebări legate de controlul cheltuielilor, transparență și eficiența utilizării fondurilor publice. În ultimii trei ani, cele patru adăposturi menționat au primit aproximativ 9 milioane de euro din bani publici.

Cazul adăpostului de la Suraia a făcut înconjurul presei, după ce au apărut imagini șocante cu câini eutanasiați cu cruzime, fără anestezie. Abia după aceste imagini au luat măsuri autoritățile, deși existau zeci de plângeri încă din 2023. Culmea, la toate cele 21 de controale pe care inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare din Vrancea le-au efectuat la adăpost, aceștia nu au sesizat neregulile reclamate de oameni.

Ancheta Snoop arată că, în unele cazuri, autoritățile locale plătesc servicii de capturare, adăpostire și eutanasie către firme sau adăposturi private, iar sistemul poate genera stimulente financiare pentru uciderea animalelor, nu pentru reducerea pe termen lung a numărului acestora. De pildă, conform anchetei Snoop, angajați de la adăpostul de la Suraia călătoreau și sute de kilometri pentru a captura câini fără adăpost.

În anumite situații, costul plătit per animal poate ajunge la sute sau chiar peste o mie de lei, ceea ce creează riscul transformării activității într-un model economic bazat pe volum.

Investigația evidențiază și probleme legate de condițiile din unele adăposturi:

suspiciuni de maltratare;

cruzime atunci când animalele sunt eutanasiate: de pildă, nu sunt anesteziate înainte de procedură, ceea ce le provoacă suferință;

lipsa tratamentelor medicale adecvate sau nerespectarea procedurilor obligatorii (microcipare, sterilizare, tratament);

Ancheta Snoop menționează și adăpostul Aspa Ivets din Giurgiu, fondat de doi medicii veterinari. Acoo, au fost eutanasiați cei mai mulți câini dintre adăposturile private și publice din țară, în ultimii trei ani: aproape 16.000, potrivit DSVSA Giurgiu.

Mai exact, 70% dintre câinii care au ajuns în acest adăpost au murit prin eutanasie, 8% din alte boli sau cauze și 21% au fost adoptați. Mai mult, deși Aspa Ivets a sterilizat doar 19% dintre câinii dați spre adopție, cu toate că, legea obligă adăposturile să facă asta.

La Protecția Animalelor din Giurgiu se află în lucru zece dosare penale privind activitatea Aspa Ivets. Au fost deschise în perioada 2020-2025 și se cercetează, transmite poliția din Giurgiu, pentru Snoop: uciderea animalelor cu intenție fără drept, rele tratamente aplicate animalelor, abuz în serviciu, falsul material în înscrisuri oficiale, uzul de fals, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, înşelăciune. Cu toate acestea, adăpostul încă funcționează.

Snoop a scos la iveală și cazul adăpostului din orașul Boldești-Scăeni, Prahova, unde au fost eutanasiați 81% dintre câinii care au ajuns acolo. Între 2018 și ianuarie 2026, firma fondată de medicul veterinar care deține adăpostul, Emil Herescu, Heremy Animal Med SRL, a câștigat contracte cu statul de peste 1,4 milioane de euro.

Un alt caz unde un număr uriaș de câini au fost eutanasiați este cel al adăpostului din Suceava, „Imperiul cățeilor”. Este al Asociației „Un nou început, o nouă viață”, din comuna Berchisești, și este administrat tot de un medic veterinar. Asociația a fost înființată în 2023 și de atunci a obținut contracte cu statul în valoare de 500.000 euro. În acești trei ani, la acest adăpost au fost înregistrare 469 de eutanasii.

În Vaslui, Asociația „Sprijină câinii” a obținut contracte de milioane de euro și a eutanasiat peste 9.000 de animale, conform DSVSA Vaslui, în ultimii trei ani.

Deși, teoretic, eutanasia ar trebui să fie „ultima soluție” pentru animalele fără adăpost, legea favorizează acest mod de a gestiona creșterea animalelor fără stăpân fără a investi în sterilizări și campanii de adopție. Mai precis, după 14 zile într-un adăpost, câinii pot fi eutanasiați dacă nu sunt adoptați, conform legii.