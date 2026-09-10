Patriarhia critică dur proiectul Legii Drapelului, inițiat de AUR: "Doar preoții pot oficia rugăciuni și da binecuvântări"

Drapelul național al României. Foto: Hepta

Biserica Ortodoxă Română aduce critici proiectului de lege privind Legea Drapelului Național, inițiată de AUR și care a produs deja mari controverse în spațiul public. Adoptat tacit de Senat și intrat în dezbaterea Camerei Deputaților, proiectul prevede că oficialii prezenți la ceremonii vor fi obligați să sărute drapelul României, putând fi, în caz contrar, sancționați cu până la 10.000 de lei.

De asemenea, textul impune ceremonii de ridicare a drapelului în toate școlile, obligativitatea ca televiziunile și radiourile să difuzeze cel puțin 30 de minute de programe dedicate sărbătorii și înființarea unei "Piețe a Tricolorului" în orașe și municipii.

În proiect este prevăzut și stabilește și textul rugăciunii care ar urma să fie rostită la ceremonii, fie de preoți, fie de persoane care nu aparțin clerului:

„Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi, a reacționat după ce presa a relatat despre proiectul AUR.

Purtător de cuvânt: Proiectul a fost realizat fără consultare cu Patriarhia Română

"În mod regretabil, proiectul de lege referitor la Ziua Drapelului Național a fost realizat fără o consultare prealabilă cu Patriarhia Română.

Dacă această consultare, incontestabil necesară, ar fi fost realizată, atunci proiectul actual nu ar fi conținut un text de rugăciune de binecuvântare a drapelului creat fără a se ține cont de recomandările și formele deja uzitate liturgic de Biserica Ortodoxă Română și, de asemenea, nu ar fi inclus propunerea total neîntemeiată ca această rugăciune și actul de binecuvântare a drapelului să poată fi împlinite (în eventuala absență a preotului!) și de profesorul de religie sau alt laic aflat la fața locului.

Faptul din urmă denotă o necunoaștere a rolului și importanței slujirii clericale și a vieții liturgice a Bisericii.

Sperăm că, pe viitor, eventualele proiecte de lege care implică acte de cult sau participarea directă a clerului să fie realizate în consultare și cu Patriarhia Română pentru a nu se mai ajunge la situația nedorită în care propunerile inițiale să fie neîntemeiate liturgic și canonic, iar modificările absolut necesare să poată fi aduse doar în faza finală a dezbaterilor.

Purtător de cuvânt: Vor fi înaintate propuneri de modificare a proiectului AUR

Experiența pastorală și liturgică a Bisericii trebuie valorificată, nu modificată arbitrar fără o consultare amănunțită și argumentată. Altfel, rezultatul final nu va fi deloc unul temeinic ancorat în viața și învățătura creștină.

Așadar, vor fi înaintate propuneri clare de modificare a proiectului de lege, respectiv a rugăciunii de binecuvântare a drapelului, precum și eliminarea prevederii ca această rugăciune și actul de binecuvântare să poată fi realizate și de laicii prezenți, în condițiile în care ambele pot fi împlinite doar de clerici.