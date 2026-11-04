Patru cetățeni turci au fost prinși de polițiștii de frontieră la Cruceni după ce au trecut ilegal graniţa din Serbia

<1 minut de citit Publicat la 08:56 04 Noi 2026 Modificat la 08:56 04 Noi 2026

Patru cetățeni turci au fost prinși de polițiștii de frontieră la Cruceni. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Cruceni au depistat, marţi, 3 noiembrie, patru cetățeni turci care au trecut ilegal frontiera din Serbia în România. Bărbații au fost prinşi la doar 200 de metri de linia de graniță și sunt cercetați acum pentru trecere frauduloasă a fronterei, informează autorităţile.

"În data de 03.11.2026, în jurul orei 02:00, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cruceni au observat, cu ajutorul mijloacelor de supraveghere pe timp de noapte, patru persoane care se deplasau în apropierea frontierei cu Serbia.

Colegii noştri au intervenit imediat, cele patru persoane fiind depistate la aproximativ 200 de metri de linia de frontieră, pe teritoriul României.

Acestea au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, stabilindu-se că sunt cetățeni turci și că au trecut ilegal frontiera de stat din Serbia în România.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat", a transmis Poliţia De Frontieră.