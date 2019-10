PENSII 2020. Planurile guvernului PNL cu pensiile românilor. Ce se va întâmpla cu pilonul II

Foto: pixabay.com

PENSII 2020. Pilonul I de pensii are un deficit îngrijorător, dar nu există vreun pericol privind plata pensiilor, a declarat miercuri ministrul propus pentru Muncă, Violeta Alexandru, la finalul audierilor la care a participat în cadrul comisiilor pentru Muncă reunite ale Parlamentului.



PENSII 2020. „La întrebarea dacă sunt suficienţi bani de pensii trebuie să răspundă PSD, care are în acest moment un deficit la Pilonul I de pensii absolut îngrijorător. Sigur, nu ne punem problema că nu vom avea pensii, dar ne îngrijorează capacitatea guvernării sub PSD cu privire la administrarea Pilonului I. Vă asigur că vom fi extraordinar de atenţi şi transparenţi legat de fondurile care se trimit spre Pilonul I, astfel încât să ieşim din tărâmul speculaţiilor şi să informăm corect oamenii legat de ce se întâmplă în acest moment cu Pilonul I. La nivel de date primare, deficitul ne arată că PSD a administrat prost acest pilon, ceea ce nu înseamnă că nu vom remedia lucrurile sau că există un pericol pentru pensionari”, a comentat Violeta Alexandru.



PENSII 2020. Aceasta a repetat că Guvernul Orban intenţionează să ridice nivelul contribuţiilor la Pilonul II de pensii, dar a refuzat în repetate rânduri să răspundă la întrebările parlamentarilor şi ale jurnaliştilor despre calculele viitorului Guvern privind sursele de finanţare ale bugetului de pensii, în condiţiile în care ministrul propus de PNL pentru Muncă a subliniat că nu vor creşte impozitele pe salarii din care e alimentat bugetul de pensii şi nici nu va scădea contribuţia la Pilonul I.

Citiți și:

Ministrul propus al Muncii dă asigurări: „Nu vom tăia pensii şi salarii!”