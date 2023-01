Cum a fost descoperit un pensionar sărac în acte, dar cu venituri de două milioane de euro | Explicaţiile ministrului Marcel Boloş

Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, a explicat cum a descoperit un pensionar care figura cu o pensie mică la Ministerul Muncii, dar avea venituri de 2 milioane de euro.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Da, într-adevăr, am descoperit surprize de la momentul la care am primit lista de beneficiari de la Ministerul Muncii şi când am interogat baza de date ANAF.

Datele indică faptul că este din municipiul București. Dar marea majoritate a acestor cazuri de unde provin aceste surse de venit sunt provenite de pe piața de capital, din tranzacții de titluri de stat.

Deci, există, se pare, un câștig destul de bun pe piața financiară, de vreme ce avem situația pe care am cules-o de la Ministerul Muncii.

Eu am insistat asupra acestor corelații și asupra identificării locurilor de consum tocmai pentru ca situațiile pe care le discutăm astăzi să nu fie posibile, adică să ajungem cu acest ajutor spre acele locuri de consum care nu au nevoie de susținere din partea statului sau a fondurilor europene.

Nu contează acest lucru și este o și o decizie morală care e la mijloc ca banii aceștia să se ducă spre cei care cu adevărat că au nevoie de ei", a spus Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.