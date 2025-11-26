Perioada în care se primesc pensiile în decembrie. Peste două milioane de pensionari vor primi bani în plus, cu o condiție

<1 minut de citit Publicat la 11:00 26 Noi 2025 Modificat la 11:00 26 Noi 2025

Taloanele de pensii pentru luna decembrie au fost tipărite. Pensionarii care au venituri până la 2.574 de lei vor primi în plus 400 de lei. Foto: Getty Images

Taloanele de pensii pentru luna decembrie au fost tipărite. Pensionarii care au venituri până la 2.574 de lei vor primi în plus 400 de lei. Este singura majorare cu care a fost de acord premierul Ilie Bolojan, după ce a înghețat pensiile și salariile de la stat.

Într-un an cu pensiile înghețate și suprataxate, peste două milioane de pensionari nu primesc niciun ajutor și nicio majorare. Este vorba despre cei care au venituri de peste 2.574 de lei.

În schimb, cei care au mai puțin de această sumă vor primi în doar câteva zile 400 de lei, adică aproximativ 2,6 milioane de seniori.

Casa Naţională de Pensii a tipărit toate taloanele. În luna decembrie, pensiile se livrează din 2 decembrie până în 15 decembrie.

Cei care au optat pentru plata pe card vor avea pensiile in conturi pe 12 decembrie.

Anul acesta, pensionarii au dus-o tot mai greu. Pensiile au fost îngheţate, iar anul viitor vor rămâne la fel.

În plus, și inflația le-a erodat puterea de cumpărare, în condițiile în care și facturile au fost mai mari. Cei cu pensii peste 3.000 de lei au fost suprataxati, după ce Guvernul a decis să impună plata CASS pentru aceste pensii.



