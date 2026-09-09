Peste 1.500 de angajați ai CFR Marfă au rămas fără salarii de luni în șir. Sindicatele acuză Parlamentul după votul de miercuri

Tren al CFR Marfă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane a avertizat, miercuri, într-un comunicat de presă, că aproximativ 1.550 de salariați ai CFR Marfă au rămas fără salarii de mai multe luni și fără o perspectivă clară pentru ziua de mâine, notează Agerpres.

„Acești oameni au muncit zeci de ani pe calea ferată. Au familii, facturi, rate și copii de întreținut. Nu cer pomeni și nu cer privilegii. Cer să le fie respectată munca și să primească o minimă protecție din partea statului român.

Situația lor a fost prezentată Parlamentului României prin memoriul transmis de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, în care am cerut explicit găsirea unei soluții și lăsarea disputelor politice deoparte.

Astăzi, 9 septembrie 2026, Camera Deputaților a avut din nou posibilitatea să ofere o soluție acestor oameni prin modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Rezultatul votului a fost însă 129 de voturi pentru, 70 împotrivă, 38 de abțineri și 54 de deputați care nu au votat, insuficient pentru adoptare. Și pentru că fiecare cetățean are dreptul să știe cum s-au poziționat cei pe care i-a trimis în Parlament, votul vorbește de la sine: PSD a dat 88 de voturi pentru.

AUR a avut doar două voturi pentru, în timp ce 53 de deputați nu au votat. PNL a avut două voturi pentru, 35 împotrivă, două abțineri și un deputat care nu a votat. USR a dat 34 de voturi împotrivă. SOS România a avut 13 voturi pentru. UDMR a avut 21 de abțineri, iar reprezentanții minorităților naționale au dat 13 voturi pentru și o abținere”, se menționează în comunicat.

Potrivit organizației sindicale, „acestea nu sunt acuzații și nici interpretări politice”, ci „sunt voturile aleșilor neamului”.

„Este greu de înțeles cum, atunci când în fața Parlamentului sunt 1.550 de oameni care nu și-au primit salariile de luni de zile, unii aleși pot vota împotrivă, alții se pot abține, iar alții pot fi prezenți și pot alege pur și simplu să nu voteze.

Salariații CFR Marfă nu au decis privatizarea eșuată, nu au acumulat datoriile istorice ale companiei, nu au numit și schimbat conducerile și nu au luat deciziile politice și administrative care au adus societatea în situația de astăzi.

Așa cum am arătat și în memoriul transmis Parlamentului, nu este acceptabil ca tocmai ei și familiile lor să plătească acum factura unui eșec pe care nu l-au provocat. De aceea, după votul de astăzi, întrebarea noastră este simplă: cât valorează munca unui om pentru aleșii neamului?”, arată Federația.

Reprezentanții sindicali susțin că nu îi vor abandona pe salariații CFR Marfă și că vor continua toate demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru găsirea unei soluții.

„O țară care nu își respectă oamenii care muncesc nu poate pretinde că își respectă cetățenii. Iar cei 1.550 de salariați ai CFR Marfă merită mai mult decât un vot împotrivă, o abținere sau un refuz de a vota. Merită respect și o soluție”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, entitate afiliată la Blocul Național Sindical (BNS).