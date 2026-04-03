Peste 15.000 de oameni sunt așteptați la pelerinajul de Florii. Polițiștii și jandarmii vor fi mobilizați în weekend

Publicat la 15:39 03 Apr 2026 Modificat la 15:39 03 Apr 2026

Poliţiştii şi jandarmii vor acţiona în sistem integrat, în perioada sărbătorii Paştelui Catolic şi a Floriilor Ortodoxe/ Sursa foto: Politia Romana

Poliţiştii şi jandarmii vor acţiona în sistem integrat, în perioada sărbătorii Paştelui Catolic şi a Floriilor Ortodoxe, pentru a asigura siguranţa şi ordinea publică la manifestările religioase, a transmis, vineri, Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

„În Bucureşti sunt mai multe activităţi care necesită suplimentarea efectivelor. Vorbim despre pelerinajul de duminică, unde vor fi mobilizate forţe pe întreg traseul, atât în zonele de deplasare, cât şi în cele în care au loc manifestările religioase.

Pe lângă măsurile de fluidizare a traficului, colegii de la Jandarmerie vor asigura ordinea publică”, a declarat vineri Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, la sediul MAI.

În Capitală, pelerinajul tradiţional de Florii, la care sunt aşteptaţi peste 15.000 de participanţi, se va desfăşura pe un traseu actualizat, cu plecare de la Catedrala Naţională şi încheiere la Catedrala Patriarhală.

Echipajele MAI vor asigura măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentului.

Pentru buna organizare, vor fi instituite restricţii temporare de circulaţie, iar conducătorii auto sunt rugaţi să folosească rute alternative.