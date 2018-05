Update: Petre Roman susține că acuzațiile care i se aduc sunt grotești și absurde.

„Eu resping la fel cum am făcut și până acum. Oricine poate evalua, adică, în seara lui 21 spre 22 sunt la baricadă, se trage asupra noastră, cei 81, sunt masacrați 39. Eu scap cu viață și după 24 de ore, aș face parte dintr-un grup, care complotează, se formează cu scopul de a fi uciși sute de români pentru a prelua puterea. E absurd, e grotesc(...)”, a declarat Petre Roman, la ieșire de la Parchet.

Procurorii Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus extinderea şi efectuarea în continuare a urmăririi penale în cazul fostului premier Petre Roman, sub aspectul săvârşirii infracţiunii contra umanităţii, în dosarul ''Revoluţiei''.



''În cauza cunoscută generic sub denumirea dosarul 'Revoluţiei', procurori militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus extinderea şi efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii contra umanităţii faţă de suspectul Roman Petre, la data săvârşirii faptelor membru al Consiliului Frontului Salvării Naţionale (CFSN) şi, începând cu 26 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului României, prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989'', informează PÎCCJ.

Știre inițială: Petre Roman a ajuns în urmă cu puțin timp la Parchetul General, unde a fost citat în Dosarul Revoluției, deschis după 28 de ani.

El ar urma să fie notificat în legătură cu extinderea urmăririi penale, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul fostului preşedinte Ion Iliescu şi în cazul lui Gelu Voican Voiculescu.

Parchetul General a anunţat, marţi, extinderea urmăririi penale pentru infracţiuni contra umanităţii în cazul lui Ion Iliescu, fiind vizată perioada 22 – 27 decembrie 1989.