Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi închis joi, pentru reparații

Traficul pe podul Giurgiu-Ruse va fi suspendat joi în apropiere de Ruse (Bulgaria) din cauza reparațiilor care se efectuează în prezent la pod, a anunțat marți Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, transmite BTA, potrivit Agerpres.

Potrivit Agenției, circulația autoturismelor pe podul Giurgiu-Ruse va fi restricționată joi, între orele 9:00 am și 9:00 pm, în timp ce circulația vehiculelor de mare tonaj va fi suspendată timp de 24 de ore, începând de joi, 27 martie, ora 9:00 am și până vineri, 28 martie, la ora 9:00 am.

Secțiunea din Bulgaria a Podului Prieteniei, care face parte din drumul I-2, are o lungime de 1,057 kilometri. De la punerea sa în funcțiune, în urmă cu 70 de ani, în 1954, nu au fost efectuate reparații capitale. În urmă cu peste 22 de ani au fost întărite articulațiile și în 2011 a fost înlocuit asfaltul.

Pe perioada în care traficul va fi suspendat șoferii vehiculelor de mare tonaj vor putea utiliza parcările și spațiile de odihnă din districtele Ruse, Veliko Tarnovo, Yambol și Haskovo. Sunt disponibile o hartă cu spațiile de așteptare, precum și o hartă cu rutele alternative de trafic.

În perioada în care traficul pe podul Giurgiu-Ruse va fi suspendat, începând de joi, 27 martie, ora 9:00 am și până vineri, 28 martie, la ora 9:00 am, autoritatea bulgară aduce la cunoștința tuturor transportatorilor că harta cu planificator de rută și distanță nu va putea fi folosită în cazul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5t.

Autoritatea recomandă tuturor transportatorilor să își planifice în avans traseul și să utilizeze rute alternative.