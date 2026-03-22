Poliţia de Frontieră: De două ori mai multe maşini şi motociclete furate au fost descoperite la graniţe, în primele luni ale anului

Mașinile erau marcate de alte țări, drept furate. Sursa foto: Poliția de Frontieră

Numărul vehiculelor furate descoperite la frontieră în primele două luni ale lui 2026 s-a dublat faţă de anul trecut, în această perioadă fiind identificate 44 de mijloace de transport suspecte a fi furate, informează, duminică, Poliţia de Frontieră, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, poliţiştii de frontieră au descoperit, în ianuarie şi februarie, în punctele de trecere şi în zona de competenţă, 44 de mijloace de transport semnalate ca fiind suspecte a fi furate, dintre care 36 de autoturisme şi 8 motociclete, iar anul trecut în aceeaşi perioadă au fost identificate 21 de astfel de vehicule.

Persoanele implicate sunt cetăţeni din mai multe state, printre care România, Bulgaria, Georgia, Serbia, Ucraina şi Ungaria, iar cele mai multe dintre vehiculele depistate provin din Germania, Italia, Cehia şi Austria.

Conform legislaţiei în vigoare, în toate cazurile au fost întocmite dosare penale, iar vehiculele au fost reţinute până la finalizarea cercetărilor.

Majoritatea cazurilor vizează autoturisme din clasa medie şi de lux, înmatriculate în state vest-europene sau nordice. Pentru a le ascunde provenienţa, autovehiculele au fost dezmembrate sau au fost folosite diverse metode, precum documente falsificate, plăcuţe de înmatriculare schimbate sau transportul acestora pe platforme, inclusiv prin porturi maritime, arată Poliţia de Frontieră.

Verificările au fost realizate în colaborare cu parteneri din ţările Uniunii Europene şi din afara acesteia, prin consultarea bazelor de date internaţionale, precum SIS şi Interpol.

În multe dintre situaţii, persoanele implicate au declarat că nu ştiau că vehiculele se află în atenţia autorităţilor, mai precizează Poliţia de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră continuă cooperarea cu instituţiile similare din alte state, schimbul de informaţii fiind realizat inclusiv prin punctele şi centrele de contact de la frontieră, pentru prevenirea şi combaterea traficului de vehicule furate.