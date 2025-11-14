Polițistul acuzat că a ucis un câine este cercetat și pentru că s-a filmat cu arme pe TikTok. Ce pedeapsă riscă

Dacă va fi găsit vinovat, poliţistul riscă închisoare între 2 şi 7 ani. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Poliţistul acuzat că a împuşcat un câine pe stradă este acum cercetat de colegii lui şi pentru alte fapte. Reporterii Antena 3 CNN au descoperit că agentul publica des videoclipuri pe reţelele de socializare în care avea comportament de interlop. Îşi arăta armele şi ameninţa, exact precum cei pentru care este plătit să îi investigheze.

Individul din imagini, care îşi prezintă cu mândrie cuţitele pe reţelele de socializare, este poliţist în Mureş, la secţia Rurală Sighişoara. Când nu poartă uniforma, uită de jurământ şi se filmează exact cum o fac cei pe care de obicei îi anchetează.

În urmă cu o lună dădea anunţ pe internet că vrea să-şi cumpere un glock. Pe lângă pasiunea pentru cuţite şi pistoale, îi place şi viteza şi se laudă tot pe internet cu felul în care încalcă legea. El, cel care trebuie să vegheze la respectarea ei.

În urma apariţiei acestor imagini, Antena 3 CNN a trimis o solicitare către Inspectoratul de Poliţie din Mureş. Într-un răspuns oficial instituţia anunţă că a început o cercetare internă. Poliţistul este originar din Ialomiţa iar în urmă cu două zile un vecin l-a acuzat că i-a ucis câinele pe o stradă din localitate. De altfel, maşina lui este surprinsă de camerele de supraveghere în faţa curţii reclamantului. Şi imediat ce încetineşte, se aude plânsetul câinelui.

În acest caz poliţia din Ialomiţa face verificări. Atât în cazul uciderii animalului cât şi interne, pentru că poliţiştii din comună l-au trimis pe stăpânul câinelui să facă autopsia pe banii lui.

Dacă va fi găsit vinovat, poliţistul riscă închisoare între 2 şi 7 ani, pedeapsă care îl şochează până şi pe el.