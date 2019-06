Polițistul Viorel îl provoacă pe Patriarhul Daniel să-și doneze salariul pe o lună pentru un copil cu cancer: Mi-a venit ideea după întâlnirea Prefericitului Daniel cu Papa Francisc

Un polițist i-a lăsat o adevărată provocare Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române.

"Si eu provoc pe Preafericitul Daniel sa vândă Mercedesul, sa cumpere un Logan iar de diferența sa ajute un copil bolnav de cancer!

Stiu ca veți face lucrul acesta si mai stiu ca prin "Puterea Exemplului ??toată preotimea vă va urma. '' Sunt Viorel Teacă si in anul 2018, Octombrie, am strâns 20.000 euro să-l operăm pe Cosmin , băiatul bolnav de cancer! Vreau sa - l determin pe Preafericitul Daniel să-și doneze salariul pe o luna pentru a ajuta un copil bolnav de cancer. Mi-a venit ideea după întâlnirea Prefericitului Daniel cu Papa Francisc! Ideea mi-a venit si dupa ce am vazut această poză iar ca mesaj as vrea sa transmit pentru cei care fac "Lucrurile bune in tacere" sa se foloseasca de exemplul personal si sa faca publice si lucrurile bune, ca de rele suntem sătui! '' Domnule Patriarh dacă veți decide sa vindeți toate lanțurile cu cruciulițe de la gât pentru o cauză nobilă credeti ca Domnul Nostru Iisus Hristos va va trimite in iad sau in rai pentru asta? Va rog distribuiți!!!", a scris Viorel Teacă, pe Facebook.