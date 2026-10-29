Pompierii ISU au simulat intervenţia pe pistă, după un accident de avion. Imagini de la exerciţiul tactic de pe aeroportul Otopeni

Imagini cu exerciţiul tactic de pe aeroportul Otopeni. Sursa foto: captură video

Pompierii din cadrul ISU B-IF au desfășurat, joi, un exercițiu la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ce a presupus gestionarea situațiilor de urgență determinate de producerea unui accident aviatic pe aeroport. Autorităţile au vrut să verifice modul de cooperare dintre forțele participante, precum și nivelul de pregătire al personalului.

Misiunea pompierilor, în cadrul exerciţiului: stingerea unui incendiu ce s-a produs la nivelul motorului unei avion, în timpul aterizării.

"Exercițiu tactic la aeroport. În cursul zilei de astăzi, pompierii din cadrul ISU B-IF au desfășurat un exercițiu la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, ce a presupus gestionarea situațiilor de urgență determinate de producerea unui accident aviatic pe aeroport.

Conform situației tactice, echipajele au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la nivelul motorului unei aeronave de pasageri, pe timpul operațiunilor de aterizare.

În cadrul exercițiului s-au verificat modul de cooperare? dintre forțele participante, precum și nivelul de pregătire al personalului", au transmis cei de la ISU.