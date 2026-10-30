Porturile Europei sunt paralizate de greva docherilor. Transporturi de peste două miliarde de dolari, blocate

Protestul ar urma să se resimtă mai ales în marile noduri maritime. sursa foto: Getty

Lucrătorii portuari din 22 de țări intră vineri în grevă, în semn de protest față de război și față de folosirea porturilor pentru exportul de armament, iar organizatorii estimează că acțiunea ar putea afecta peste 40% din traficul de mărfuri din Marea Mediterană și ar putea bloca transporturi în valoare de peste două miliarde de dolari, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Inițiativa a pornit de la sindicatele docherilor din Italia, Franța, Grecia, Țara Bascilor din Spania, Turcia și Maroc, însă între timp a strâns sprijinul a peste 25 de sindicate din 113 porturi.

Protestul ar urma să se resimtă mai ales în marile noduri maritime, atât din Europa, cât și din afara ei, printre care Hamburg, Valencia, Le Havre, Algeciras, Pireu și Genova, dar și portul marocan Tangier Med și Nhava Sheva, din India.

Rămâne neclar, totuși, câți docheri se vor alătura efectiv grevei și cât de serioase vor fi perturbările. Un purtător de cuvânt al portului Genova a spus că se așteaptă la un impact limitat, în timp ce autoritățile din Pireu au avertizat că legăturile cu feribotul către insulele grecești ar putea fi afectate.

Pe lista organizațiilor sindicale care s-au alăturat protestului se află ver.di din Germania, SIPTU, cel mai mare sindicat din Irlanda, 3F din Danemarca și CGT Ports et Docks din Franța.

Dincolo de granițele Europei, organizatorii spun că activitatea ar putea fi perturbată în aproximativ 12 porturi din India, unde și Federația Lucrătorilor din Transportul pe Apă (WTWFI) și-a anunțat sprijinul pentru acțiune.

În Italia, sindicatul Unione Sindacale di Base (USB) a convocat pentru aceeași zi o grevă generală de 24 de ore, cu proteste programate în peste 40 de orașe.

Și în Grecia feriboturile vor rămâne vineri în porturi, după ce sindicatele docherilor, inginerilor și marinarilor au decis să se alăture grevei.

„Vom transmite propriul nostru mesaj de pace din Pireu şi ne vom exprima solidaritatea cu popoarele care suferă din cauza războiului”, au transmis într-un comunicat lucrătorii din Pireu, cel mai mare port al țării, care vor opri lucrul între orele 08:00 și 11:00 GMT.

Datele publicate anterior de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI) arată că, în intervalul 2021-2025, Europa a ajuns să fie cel mai mare importator de armament din lume.

„De la avioane la tancuri, de la arme de foc la gloanţe, de la explozibili la muniţie, de la uniforme la bocanci, porturile noastre au devenit baze de aprovizionare şi tranzit pentru război şi genocid”, au declarat reprezentanții sindicatelor la conferința de presă în care au anunțat greva.