Poşta Română a încheiat un acord cu Temu pentru livrarea coletelor. Comercianţii români vor avea acces la o nouă reţea de livrare

Poşta Română a încheiat un acord cu Temu pentru livrarea coletelor. Foto: Getty Images

Poșta Română a semnat un Memorandum de Înțelegere cu platforma Temu, în ceea ce privește serviciile logistice pentru comercianții români, a anunțat operatorul național de servicii poștale, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, în baza acordului, Poșta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor, care va include preluarea acestora de la comercianți, sortarea în centre logistice din România și livrarea 'last-mile'.

'Opțiunile de procesare și livrare a comenzilor includ livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate și oficii poștale din întreaga țară. Se estimează că acest parteneriat va oferi companiilor locale un proces mai simplu de procesare și livrare a comenzilor, contribuind în același timp la îmbunătățirea experienței de cumpărare pentru clienți', precizează Compania Națională 'Poșta Română' (CNPR).

Cele două companii vor organiza evenimente comune pentru a sprijini companiile românești care vând pe Temu să își extindă aria de acoperire și se vor întâlni, periodic, pentru a analiza evoluția parteneriatului și pentru a îmbunătăți în permanență serviciile de livrare.

'Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale. Acest acord va pune serviciile noastre de livrare și retur la dispoziția comercianților români de pe Temu, ajutându-i să își servească clienții din întreaga țară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienți din alte țări europene', a declarat, în comunicat, directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan.

Temu, în România din 2023

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025 firmele românești se pot înscrie și pot vinde pe această platformă, programul 'Local Seller' al companiei fiind disponibil, în prezent, în peste 35 de țări.

'Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online, iar organizațiile de afaceri și asociațiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleași bariere: complexitatea, costurile și lipsa de informații cu privire la modul de a începe. Prin colaborarea cu Poșta Română, ne propunem să sprijinim mai mulți comercianți români cu servicii logistice fiabile și noi oportunități de dezvoltare, atât pe piața locală, cât și dincolo de aceasta', a spus un purtător de cuvânt al Temu.

Platforma globală de comerț electronic, Temu, este prezentă în peste 90 de piețe la nivel mondial.

CNPR este operatorul național din domeniul serviciilor poștale, aflat în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (93,52% din pachetul de acțiuni) și Fondul Proprietatea (6,48%).

În prezent, compania deține o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național și distribuie săptămânal mai mult de 11 milioane de trimiteri poștale.

O nouă taxă pentru coletele Shein, Temu și Trendyol

Comenzile ieftine de pe Shein, Temu, Trendyol sau AliExpress ar putea deveni mult mai puțin atractive pentru europeni. Industria textilă cere Comisiei Europene o taxă de manipulare de 10 euro pentru fiecare colet mic, de cinci ori mai mare decât nivelul de 2 euro luat în calcul până acum. Măsura ar veni peste taxa europeană de 3 euro introdusă deja pentru coletele cu valoare sub 150 de euro.

Principalele confederaţii europene din sectorul textilelor au solicitat, marţi, Comisiei Europene să stabilească la 10 euro per colet viitoarea taxă de manipulare pe care intenţionează să o introducă pentru coletele mici, care provin în principal din China.