Povestea impresionantă a bătrânului din Gorj, care a dansat de bucurie după ce a învins COVID-19

Povestea bătrânului de 60 de ani, Teodor Popescu, din Gorj, e de-a dreptul impresionantă. El și nepoata sa de 14 ani, pe care a crescut-o singur de când era doar un bebeluș, după ce părinții au plecat în Franța, au fost infectați cu coronavirus, însă ambii au reușit să scape.

"Aveam senzația că îmi scoate inima din piept, când mă apucau frisoanele. Apoi mă lăsa. Asta a fost marți, miercuri tot așa, iar joi n-am mai avut nimic. Când m-am culcat iar au început frisoanele. Mi-am pierdut și gustul și mirosul. Inițial am crezut că e răceală. Am zis că nu se poate, dacă fata se îmbolnăvește ca mine, eu mai bine mor. Am luat legătura cu DSP și ne-am pregătit să ne facă testul. A venit pozitiv pentru amândoi. Elena nu a avut deloc simptome, dar îi era frică de moarte. Mereu îmi spunea "tati, eu nu vreau să mor". I-am explicat că atât cât sunt eu lângă ea, nu se întâmplă nimic".

Adolescenta s-a vindecat înaintea bunicului ei, dar a refuzat să se întoarcă acasă fără cel care a crescut-o, iar medicii au făcut în așa fel încât să stea în continuare într-un pavilion special din spital.

Miercuri, bătrânul a fost externat și s-au întors împreună acasă. Bunicul fetei și-a manifestat bucuria imensă că a învins COVID-19 dansând de bucurie în fața spitalului.

Teodor Popescu spune că experiența infectării cu coronavirus a fost mai grea decât orice altă problemă de sănătate prin care a trecut până acum.

"Dacă n-aș fi trecut prin asta, n-aș fi crezut nici eu. Este de cel puțin trei ori mai rea decât grija pe care am avut-o eu în viața asta, ca intensitate. Aveam senzația, atunci când aveam frisoane, că îmi iese o gheară din inimă. Nu am avut niciodată așa ceva. Mi s-a umflat și limba, aveam niște dureri de nu s-a pomenit. La un moment dat, aveam senzația că mi-a căzut buza. Nu mai aveam putere în mâna stângă, nu mai aveam putere în picioare".

Bărbatul a mărturisit că, în perioada în care era în spital, a făcut și lecții online cu Elena, nepoata lui. "Mai făceam la română, la matematică".

"Când Elena a primit rezultatul pozitiv al testului, era dezarmată complet. Apoi, când i-au ieșit testele negative și mie mi-a ieșit tot pozitiv, mi-a spus "tati, îmi pare rău, iartă-mă". Avea senzația că ea era vinovată că are negativ și eu pozitiv".

