Predoiu spune că prima zi de școală a decurs fără incidente majore şi anunţă obiectivul MAI: "Copiii să se întoarcă acasă în siguranță"

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Hepta

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marţi, că prima zi de şcoală, de luni, 7 septembrie, a decurs fără incidente majore în România. Acesta a transmis şi obiectivul MAI pentru fiecare zi a anului școlar: "Copiii trebuie să poată merge la școală fără teamă, să învețe în siguranță și să se întoarcă acasă în siguranță".

Prima zi a anului școlar 2026–2027 s-a încheiat fără incidente majore în unitățile de învățământ și în zonele din proximitatea acestora. Peste 24.000 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost ieri în teren, în jurul celor aproximativ 17.800 de unități de învățământ preuniversitar din mediul urban și rural și pe principalele trasee utilizate de elevi, a comunicat MAI.

O atenție specială a fost acordată sistematizării rutiere din jurul școlilor – semnalizare, marcaje, treceri pentru pietoni și celelalte elemente care contribuie la siguranța copiilor. În urma verificărilor, 1.145 de notificări au fost transmise administratorilor drumurilor, pentru remedierea situațiilor identificate în zona unităților de învățământ și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Transportul elevilor a fost, de asemenea, în atenția structurilor MAI. Au fost efectuate verificări ale microbuzelor școlare și ale transportului destinat elevilor, iar 3.894 de conducători auto ai microbuzelor școlare au fost reinstruiți cu privire la regulile de circulație, respectarea legislației și responsabilitatea pe care o au pentru siguranța copiilor pe care îi transportă, a mai transmis instituţia.

Mesajul lui Cătălin Predoiu

Pregătirea noului an școlar a inclus și verificarea condițiilor de siguranță ale clădirilor. Au fost desfășurate controale de prevenire la 3.439 de unități de învățământ, cu scopul de a identifica și înlătura eventualele deficiențe care puteau afecta siguranța elevilor și a personalului, în special cele privind securitatea la incendiu.

La nivel național, din totalul de 25.808 de construcții aparținând unităților de învățământ preuniversitar, 15.243 nu fac obiectul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, potrivit prevederilor legale aplicabile.

În același timp, 22,1% dintre unitățile de învățământ nu dispun de sisteme de securitate, aspect avut în vedere în evaluarea vulnerabilităților și în stabilirea măsurilor de siguranță, mai transmite MAI.

"Prima zi de școală s-a încheiat bine. Este un rezultat important, dar nu este suficient. Siguranța copiilor nu se construiește într-o singură zi.

Am început pregătirea pentru acest an școlar cu verificări, prevenire și prezență în teren. Vom continua în aceeași logică: să identificăm riscurile din timp, să fim acolo unde este nevoie și să intervenim rapid atunci când situația o impune.

Copiii trebuie să poată merge la școală fără teamă, să învețe în siguranță și să se întoarcă acasă în siguranță. Acesta este obiectivul nostru pentru fiecare zi a anului școlar", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.