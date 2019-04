Premierul Dăncilă, mesaj după tragedia din Sri Lanka

Premierul Dăncilă a condamnat, duminică, atacurile din Sri Lanka şi a transmis condoleanțe sincere.

”Condamn cu fermitate atentatele și atacurile sângeroase comise împotriva comunității creștine din Sri Lanka. Sărbătoarea Sfântă a Paștelui catolic a fost umbrită de această veste cutremurătoare. Sunt alături de poporul din Sri Lanka, de familiile îndoliate și le doresc însănătoșire grabnică victimelor aflate în suferință.”

Mesajul a fost transmis în limba enegleză.

Romania ?? condemns the attacks in #SriLanka ?? and mourns the huge loss of human lives. My sincere condolences and #prayers go to the people of #SriLanka.