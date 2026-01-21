Premierul Groenlandei îndeamnă populația să se pregătească pentru o posibilă invazie militară a SUA. „Nu poate fi exclusă”

Militari danezi în Groenlanda, în cadrul unui exercițiu NATO. Foto: Profimedia Images

Populația Groenlandei ar trebui să înceapă să se pregătească pentru o posibilă invazie militară americană în contextul amenințărilor președintelui Donald Trump, a declarat prim-ministrul insulei, Jens-Frederik Nielsen, informează AFP, preluată de The Moscow Times.

„Folosirea forței militare (de către SUA - n.r.) este puțin probabilă, dar nu poate fi exclusă. Acest lucru a fost declarat clar de cealaltă parte”, a declarat Nielsen, în cadrul unei conferințe de presă organizate în capitala Groenlandei, Nuuk.

Astfel, autoritățile groenlandeze le recomandă locuitorilor să își facă provizii de hrană pentru 5 zile.

Premierul Nielsen a anunțat, de asemenea, crearea unui grup de lucru format din reprezentanți ai autorităților locale, cu scopul de a-i „ajuta pe oameni să se pregătească pentru orice perturbări s-ar ivi în viața de zi cu zi”.

Astfel Groenlanda ar trebui să fie pregătită „pentru toate opțiunile posibile”, a precizat Nielsen, care a adăugat că insula este teritoriu al NATO și, prin urmare, orice acțiune a SUA asupra Groenlandei va avea consecințe în plan global.

Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei.

Trump a menționat în repetate rânduri despre planurile de anexare a insulei, explicând acest lucru prin pericolul reprezentat de Rusia și China.

Președintele SUA a spus astfel că „nu există cale de întoarcere” în privința Groenlandei, despre ai cărei locuitori consideră că „nu crede că vor opune prea multă rezistență”.

Prim-ministrul Groenlandei a declarat că insula intenționează să rămână parte a Danemarcei și a structurilor aliate.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a luat inițiativa încheierii unui nou acord între SUA și Danemarca

În replică la amenințările lui Trump de anexare a insulei, mai multe țări NATO europene au început să desfășoare mici contingente de militari în Groenlanda în cadru lunor exerciții militare organizate cu armata daneză, sub denumirea de cod „Arctic Endurance” („Rezistența Arctică”).

Trump a amenințat, la rândul său, că va impune tarife de 10% asupra importurilor din țările care nu susțin planurile Washingtonului de a stabili controlul asupra Groenlandei. În acest caz, țările UE sunt de asemenea dispuse să impună taxe vamale asupra bunurilor americane.

Ulterior, același Trump a postat pe contul său de Truth Social, un mesaj privat dintr-o conversaţie cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

„Domnule Președinte, dragă Donald – ceea ce ai realizat astăzi în Siria este incredibil. Voi folosi aparițiile mele în fața mass-media la Davos pentru a evidenția munca ta de acolo, din Gaza și din Ucraina. Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda. Abia aștept să te văd. Al tău, Mark”, se arată în mesajul trimis de Rutte.

Conform CNN, Rutte a luat inițiativa de a încheia un nou acord între Statele Unite și Danemarca, care ar putea include o revizuire a tratatului aflat în vigoare din 1951 pentru a proteja insula și a oferi garanții pentru limitarea investițiilor chineze în economia sa.