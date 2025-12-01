Președinta CCR are un mesaj pentru români, de Ziua Națională: „Le adresez îndemnul de a rămâne uniţi, încrezători”

Elena-Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale a României. Sursa foto: Agerpres

Președinta Curţii Constituţionale a României (CCR), prof.univ. dr Elena-Simina Tănăsescu, a transmis luni un mesaj adresat românilor, cu prilejul Zilei Naționale.

„Ziua Naţională a României simbolizează puterea prin care un popor unit, încrezător şi ataşat de autenticitatea valorilor sale, îşi afirmă identitatea şi menirea de împlinire a idealului unui stat independent, drept şi demn.

Istoria ne aminteşte că identitatea naţională s-a construit prin sacrificiul celor care au apărat libertatea, valorile şi tradiţiile neamului românesc şi au pus temelia statului modern. Faţă de ei avem datoria de a continua drumul pe care ni l-au deschis. Într-o epocă în care schimbarea este rapidă, trebuie să ne păstram angajamentul de a susţine evoluţia şi modernizarea continuă a României, consolidând mecanismele statului de drept şi protejând demnitatea şi drepturile fundamentale ale fiecărui cetăţean.

Această zi simbolică ne oferă tuturor prilejul de a reflecta şi de a reafirma angajamentul ferm de a apăra democraţia constituţională şi libertăţile cetăţenilor, conştienţi că, în faţa provocărilor prezentului, acestea rămân reperele esenţiale care asigură stabilitatea şi continuitatea vieţii publice.

Prin formarea şi responsabilizarea noilor generaţii în spiritul respectului pentru lege şi al patriotismului constituţional ducem mai departe moştenirea strămoşilor şi construim o Românie puternică, unită şi demnă.

Tuturor românilor, de pretutindeni, le adresez îndemnul de a rămâne uniţi, încrezători şi ataşaţi de valorile care ne definesc. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”, a transmis președinta CCR.