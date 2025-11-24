Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă inteligentă la prețul unui apartament cu două camere

1 minut de citit Publicat la 12:23 24 Noi 2025 Modificat la 12:58 24 Noi 2025

Achiziția a fost făcută prin negociere directă, toaleta va fi instalată în 60 de zile de la data comenzii și va avea o garanție minimă de un an. Foto: BizBrașov

Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă inteligentă la prețul unui apartament cu două camere în orașul din județul Brașov. 326.700 de lei cu TVA, aproximativ 64.000 de euro, costă toaleta care se curăță singură și care urmează să fie instalată într-un parc nou amenajat din municipiu, potrivit publicației locale BizBrașov.

Municipalitatea a decis să reamenajeze o parcare din zona blocurilor de pe Strada Victoriei și să o transforme în parc. Acolo urmează să fie instalată și această toaletă automată inteligentă.

Conform datelor de pe platforma de licitații publice, Primăria Ghimbav a ales să cumpere o toaletă care fi furnizată și instalată de firma Rowe Provision din București la prețul deloc mic de 326.700 de lei cu TVA, în jur de 64.000 de euro.

Culmea, în zona unde urmează să fie instalată toaleta tot în jur de 64.000 de euro costă un apartament cu două camere.

Achiziția a fost făcută prin negociere directă, toaleta va fi instalată în 60 de zile de la data comenzii și va avea o garanție minimă de un an.

Amenajarea noului parc din Ghimbav are o valoare de 3.185.105 lei, fără TVA, iar lucrările sunt realizate de firma braşoveană RBK Advisory SRL.

Tot în Ghimbav, la cel mai recent proiect de reamenajare din oraș, municipalitatea a instalat pe o promenadă de 100 de metri 48 de bănci, unele dintre ele fix în capătul trecerii de pietoni. Atât a scris în proiect, atât s-a montat, a explicat constructorul, când Antena 3 CNN l-a întrebat de ce au fost amplasate bănci din doi în doi metri.