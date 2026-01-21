Primul termen în procesul Pfizer-România. Compania cere despăgubiri uriașe. Rafila: „Acele doze nici măcar nu fuseseră încă produse”

Foto: Getty Images

Astăzi a început procesul Pfizer împotriva României, proces în care ţării noastre i se solicită daune de 564 de milioane de euro, adică jumătate de miliard. Compania Pfizer a solicitat în nenumărate rânduri ca ţara noastră să plătească un număr de aproape 29 de milioane de doze de vaccin anti-Covid pe care le-a comandat în pandemie dar pe care, în 2023, am refuzat să le mai primim pentru că aveam deja un număr uriaş de vaccinuri pe stoc. Ministrul Sănătății din acea perioadă, Alexandru Rafila, a explicat, în direct la Antena 3 CNN că „acele doze nici măcar nu fuseseră încă produse, adică noi am fi comandat o producție pe care nu ar fi fost posibil să o folosim”.

Primul termen a fost astăzi la ora 15, ora României, la Tribunalul de Primă Instanţă din Bruxelles. Aproape în fiecare zi vor fi astfel de termene până vineri, 30 ianuarie. În cadrul acestor termene vor fi discuţii în contradictoriu înttre reprezentanţii părţilor - Pfizer pe de o parte, România de cealaltă parte.

Acum, de unde a pornit totul? România a contracat iniţial peste 94 de milioane de doze de vaccin. După ce producătorii au făcut anumite realocări, ţara noastră a rămas cu 80 de milioane de doze de cumpărat. 70% din aceste vaccinuri era de la Pfizer.

Aproape 37 de milioane de doze au fost recepţionate potrivit datelor de la Ministerul Sănătăţii dar, de folosit, s-au folosit în ţara noastră mai puţin de jumătate, adică aproape 17 milioane de doze.

„Este o decizie pe care am luat-o împreună cu colegii mei, pentru că am găsit o situație la Ministerul Sănătății care nu era deloc convenabilă pentru țara noastră. În anul 2021, fostul ministru al Sănătății și prim-ministrul de la acea vreme semnaseră un memorandum prin care se accepta o alocare de zeci de milioane de doze pentru anii 2022 și 2023. Vă dați seama că această cantitate nu putea fi folosită, mai ales că, așa cum ați spus și dumneavoastră, mai aveam încă milioane de doze în depozite.

Ceea ce am putut eu să fac a fost să găsesc țări partenere care au acceptat să cumpere aproape 7 milioane de doze de vaccin, în cursul anului 2022, din cele care erau deja în stoc în România, iar restul dozelor, aproape 29 de milioane, așa cum ați precizat, nu le-am acceptat, pentru că ar fi însemnat să le primim, să le plătim și să le aruncăm.

Mai mult, acele doze nici măcar nu fuseseră încă produse, adică noi am fi comandat o producție pe care nu ar fi fost posibil să o folosim. Exact aceeași situație s-a întâmplat și în Polonia. La ei, cantitățile au fost duble, drept care suma solicitată de compania Pfizer depășește sensibil un miliard de euro pentru Polonia”, a spus Rafila.

Totuși fostul ministru speră la o decizie favorabilă.

„Trebuie precizat că Ministerul Finanțelor reprezintă țara noastră în litigii și sper să existe o decizie favorabilă, mai ales că, între timp, s-a dovedit că eficacitatea acestui vaccin nu mai era cea din momentul în care fusese semnat memorandum-ul. Numărul de îmbolnăviri la persoanele vaccinate, inclusiv îmbolnăviri grave, cu complicații, a fost semnificativ, astfel că eficacitatea demonstrată la începutul campaniei, în 2021, nu mai era aceeași în anii 2022 și 2023.

Eu sper că am pus la dispoziție toate documentele necesare către Ministerul Finanțelor, respectiv către firmele de avocatură care ne reprezintă, și să sperăm că va exista o decizie favorabilă. Ceea ce trebuie să se știe este că nu a fost vorba doar despre un refuz.

Au fost nenumărate runde de discuții și teleconferințe pe care le-am avut atât cu reprezentanții companiei Pfizer, nu cei din România, ci cei de la cartierul general al companiei, cât și cu reprezentanți ai Comisiei Europene, care s-au ocupat de toată această contractare a vaccinurilor la nivelul Uniunii.

Cu toate acestea, cred că am avut 10, 15, poate chiar mai multe întâlniri și teleconferințe, dar nu am reușit să ajungem la nicio soluție care să fie acceptabilă pentru țara noastră. Vă dați seama că nu puteam să cumpărăm niște produse care nici măcar nu fuseseră încă fabricate și, ulterior, să le plătim și costurile de depozitare. Este o companie privată și vorbim despre o cantitate imensă de vaccin”, a continuat el.

Rafila spune că „trebuia văzut care era ritmul de utilizare a vaccinului în momentul în care acest memorandum a fost semnat”.

„Din câte știu, există o acțiune penală în desfășurare la Direcția Națională Anticorupție. Nu pot face comentarii legate de anchetă, însă ceea ce spuneți dumneavoastră este corect: trebuia văzut care era ritmul de utilizare a vaccinului în momentul în care acest memorandum a fost semnat.

Noi mai avem câteva milioane de doze și aș vrea să vă dau și un alt exemplu, poate mai puțin cunoscut. Compania Moderna, care, la rândul ei, avea un memorandum asemănător și ar fi trebuit să livreze câteva milioane de doze, sigur, mult mai puține, nu 28 de milioane, a renunțat de bunăvoie la aceste prevederi contractuale, iar compania Moderna nu a mai solicitat niciun fel de despăgubiri țării noastre”, a concis el.