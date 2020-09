Prin ce a trecut un tată care a mers la medicul de familie cu fetița de 3 ani pentru că tușea: ”Este strigător la cer la ce am fost expus”

DIn nefericire, bărbatul a trecut printr-o experiență neplăcută în fața cabinetului medicului de familie. Se pare că micuța a fost consultată afară, în frig. Tatăl și-a expus nemulțumirea pe contul său de socializare.

Fetiță consultată de medic afară

”Este strigător la cer la ce am fost expus astăzi. Ca orice părinte la care copilului ii curge nasul si putin tuseste (putin racita) am zis sa merg la medicul de familie ptr o consultație cu fetița mea de 3 ani . Spre surprinderea si indignarea mea ,afara fiind rece si batea vantul ,fetița a fost consultată afara nici cel putin in cameră de așteptare. În prealabil am întrebat medicul de familie unde o va consulta pe fetița si mi-a zis ca afara ptr ca in cabinet nu este voie dar eu gandindu-ma ca in camera de așteptare nici decum chiar afara in frig . Nu mai am cuvinte unde s-a ajuns . Poate vor vedea postarea cei in cauza si imi cer scuze dar este imposibil asa ceva. E bine ca la pacanele poti sa stai înăuntru dar consultația unui copil răcit se face afara in frig” a scris bărbatul pe contul său de socializare.